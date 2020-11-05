Gaziantep'te 5 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi

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Gaziantep'te polis ekipleri bir adreste yaptığı aramada 5 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet m?Müdürlüğü Narkotik Şuslarla Mücadele Şubesi ekipleri Gazia Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 5 kilo 800 gram kubar esrar, 110 gram toz esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

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