Gaziantep'te 725 kişiye koronavirüs cezası

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 725 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde yapılan koronavirüs denetimlerinde, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 725 kişi belirlendi. Polis, tedbirlere uymayan 725 kişiye 900'er lira idari para cezası kesti. Denetimlerde ayrıca karantina adreslerini terk ettiği belirlenen 14 kişi de 3 bin 150'şer lira idari para cezası verilerek yurda yerleştirildi. Ayrıca kontrol edilen 303 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-11-06 09:09:15



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