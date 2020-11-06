Gaziantep'te evden hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 3 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek, yakalandı. Adliyeye sek edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Güneykent, Ertuğrul Gazi ve Bülbülzade mahallelerindeki 3 evden yaşanan hırsızlık olayları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Evlerin bulunduğu apartmanlardaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 4 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler adreslerine düzenlenen baskınla yakalandı. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-11-06 12:15:01
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