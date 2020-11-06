Gaziantep'te korona virüs denetimleri

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Gaziantep’te korona virüs tedbirleri kapsamında iddia bayı, internet kafe, market ve büfeler denetlendi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, korna virüs tedbirleri kapsamında, 5 internet kafe, 1 iddaa ve ganyan bayi, 9 büfe, market ve tekel bayi denetlendi. Yapılan denetimlerde iş yerlerinde herhangi bir kural ihlaline rastlanılmadığı öğrenildi.

Öte yandan 18 kişinin GBT kaydına bakılarak herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.

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