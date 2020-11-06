Gaziantep'te 7 kapkaç olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 18 günde 7 kapkaç olayına karışan 2 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Kentte 12-30 Ekim tarihleri arasında polise başvuran 7 kişi, kapkaç mağduru oldukları belirterek şikayetçi oldu. Mağdurların ifadesini alan polis, daha sonra olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik ve mobese kameralarının görüntülerini inceledi. İnceleme sonunda polis, 7 kapkaç olayını da 2 şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi. Görüntülerden kimlikleri saptanan şüpheliler, polis ekiplerince belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen, kimliği açıklanmayan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-11-06 12:36:59



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