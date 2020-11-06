Gaziantep'te 7 kapkaç olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 18 günde 7 kapkaç olayına karışan 2 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.
Kentte 12-30 Ekim tarihleri arasında polise başvuran 7 kişi, kapkaç mağduru oldukları belirterek şikayetçi oldu. Mağdurların ifadesini alan polis, daha sonra olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik ve mobese kameralarının görüntülerini inceledi. İnceleme sonunda polis, 7 kapkaç olayını da 2 şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi. Görüntülerden kimlikleri saptanan şüpheliler, polis ekiplerince belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen, kimliği açıklanmayan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-11-06 12:36:59
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.