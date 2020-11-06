Gaziantep'te, hırsızlık şebekesi çökertildi (2)

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5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gaziantep'te 24 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen ve düzenlenen operasyonla yakalanan 10 şüpheliden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-11-06 14:31:49



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