Motosikletli kapkaççılar polisten kaçamadı

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Gaziantep'te Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 faili meçhul kapkaç olayını güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek aydınlattı. Görüntülerde, kapkaççıların olayları motosikletle gerçekleştirdiği görüldü.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde yaşanan kapkaç olaylarıyla ilgili başlattığı çalışmada, faili meçhul 7 kapkaç olayını aydınlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıları tespit eden Asayiş Şube ekipleri 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kapkaçı motosikletle yapıyorlar

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kapkaç anlarında zanlıların kapkaç yapacakları kişiyi motosikletle takip ettikleri görülüyor. Vatandaşları motorla takip eden zanlıların uygun bir anda şahsın yanından motosikletle hızla geçerek kapkaçı gerçekleştirdiği anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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