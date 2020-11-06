Gaziantep FK - Beşiktaş: 3-1

Kadir GÜNEŞ,Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,(DHA) - STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Ali Saygın Ögel
GAZİANTEP FK: Günay GüvençDjilobodji, Tosca, Olkowski, Oğuz Ceylan, Kana Biyik, Mirallas(Dk. 90+3 Jefferson) Maxim (Dk. 90+3 Güray Vural), Vertih(Dk. 90+3 Furkan Soyalp), Muhammed Demir(Dk. 81 Enver Cenk Şahin), Dicko (Dk.74 Kenan Özer)
BEŞİKTAŞ A.Ş: Ersin DestanoğluRosier, N´Sakala, Welinton(Dk. 16 Francisco Montero ), Vida, Oğuzhan Özyakup( Dk.46 Mensah), Atiba, Larin( Dk. 71 Güven Yalçın), Ghezzal(Dk. 57 Utku Yuvakuran), Dorukhan Toköz (Dk.46 Dias), Aboubakar
GOLLER: Dk.45 Mirallas, Dk.64 Muhammed Demir,Dk. 90+8 Kenan Özer (Gaziantep FK)Dk.61 Larin (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Dicko, Sumudica (Teknik Direktör),Oğuzhan Erdoğan(Kulüp Tercümanı) Oğuz Ceylan (Gaziantep FK) Murat Şahin (Yardımcı Antrenör), Rosier (Beşiktaş)
KIRMIZI KARTLAR: Ersin Destanoğlu(Beşiktaş)Süper Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile karşılaştı. Karşılaşma 3-1 Gaziantep FK´nın üstünlüğü ile sonuçlandı.
18´inci dakikada orta alandan gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar'ın ceza sahasına gönderdiği tehlikeli ara pası Atiba'dan önce savunmada araya giren Tosça son anda uzaklaştırdı.
27´nci dakikada sağ kanattan gelişen koruk takımın atağında Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortayı savunmada Djilobodji araya girerek uzaklaştırdı.
32´nci dakikada ev bahibi takımda Mirallas'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından Maxim sağ kanattan ortasını yaptı, ön direkte Larin topu son arda uzaklaştırdı.
38´inci dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş´ın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Larin'in çektiği şut direkten geri döndü.
45´inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Dicko´nun içeriye gönderdiği orta savunmadan sekip Mirallas´ın önünde kaldı. Topla buluşan Mirallas´ın vuruşu ağlara gitti. Yardımcı hakemin uyarısı ile önce golü iptal eden Yaşar Kemal Uğurlu, VAR´ın uyarısı ile golü geçerli saydı:1-0
55´inci dakikada ev sahibi takımın atağında savunma arkasına sızan Muhammed'i durdurmak için kalesini terk eden Ersin, rakibine faul yapınca kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
61´inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında uzak direkte vuruşunu yapan Larin'in şutu ağlarla buluştu:1-1
64´uncu dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Dicko´nun içeriye gönderdiği ortayı kontrol eden Muhammed'in vuruşu ağlara gitti:2-1
75´inci dakikada iki takımın yedek kulübesi arasında bir gerginlik yaşandı. Sumudica'nın tercümanı ile Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin sarı kart gördü.
90+7´nci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Furkan Soyalp´in içeriye gönderdiği ortayı kontrol eder Kenan Özer´in vuruşu ağlara gitti:3-1
Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile son buldu.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ
2020-11-06 22:12:13
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