Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Beşiktaş: 1 (Maç Sonucu)

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Gaziantep FK, Süper Lig'in 8. haftasında son haftaların çıkış yapan takımı Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 31 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada savunma arkasına atılan tehlikeli topta Gaziantep kalecisi Günay pozisyonu erken sezerek meşin yuvarlağı taca attı.

54. dakikada Beşiktaş kalecisi Ersin, savunma arkasına koşan Muhammet Demir'i düşürünce kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

58. dakikada Gaziantep FK'de Maxim'in kullandığı serbest vuruş üstten az farkla dışarı gitti.

60. dakikada Rosier'in güzel ortasına Larin gelişine dokunarak skoru eşitledi. 11

63. dakikada Gaziantep FK, Muhammet Demir'in savunmadan seken topu tamamlayarak attığı golle tekrar öne geçti. 21

88. dakikada Enver Cenk'in ceza sahası içerisine yerden gönderdiği tehlikeli topu savunma kornere çeldi.

89. dakikada Aboubakar'ın ortasında Atiba'nın yaptığı kafa vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

90+6. dakikada Güray Vural'ın pasında topla buluşan Kenan Özer iyi bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. 31



Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ali Saygın Ögel xx, Erdinç Sezertam xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xx, Djilobodji xxx, KanaBıyık xx, Tosça xxx, Pawel Olkowski xxx, Amedej Vetrih xx (Furkan Soyalp dk. 90 ?), Mirallas xx (Jefferson dk. 90 ?), Maxim xxx (Güray Vural dk. 90 ?), Muhammet Demir xx (Enver Cenk Şahin dk. 82 x), Nouha Dicko xx (Kenan Özer dk. 74 xx)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Mehmet Erdem, Sousa, Tetteh

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xxx, Welinton Souza ? (Francisco Montero dk. 17 xx), Domagoj Vida xx, Fabrice Nsakala xx, Oğuzhan Özyakup x (Bernard Mensah dk. 46 x), Atiba Hutchinson xx, Dorukhan Toköz x (Josef De Souza dk. 46 x), Rachid Ghezzal x (Utku Yuvakuran dk. 56 x), Cyle Larin xxx (Güven Yalçın dk. 72 x), Vincent Aboubakar xx

Yedekler: Erdoğan, Atakan, Adem Ljajic, Rıdvan Yılmaz, Kartal Yılmaz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Kevin Mirallas (dk. 45), Muhammet Demir (dk. 63), Kenan Özer (dk. 90+6) (Gaziantep FK), Cyle Larin (dk. 60) (Beşiktaş)

Kırmızı Kart: Ersin Destanoğlu (dk. 54) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Dicko, Marius Sumudica (Teknik Direktör), Mirallas (Gaziantep FK), Murat Şahin, Rosier (Beşiktaş)

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