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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Beşiktaş: 1 (Maç Sonucu)

İHA

Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Beşiktaş: 1 (Maç Sonucu)

Gaziantep FK, Süper Lig'in 8. haftasında son haftaların çıkış yapan takımı Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 31 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada savunma arkasına atılan tehlikeli topta Gaziantep kalecisi Günay pozisyonu erken sezerek meşin yuvarlağı taca attı.
54. dakikada Beşiktaş kalecisi Ersin, savunma arkasına koşan Muhammet Demir'i düşürünce kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
58. dakikada Gaziantep FK'de Maxim'in kullandığı serbest vuruş üstten az farkla dışarı gitti.
60. dakikada Rosier'in güzel ortasına Larin gelişine dokunarak skoru eşitledi. 11
63. dakikada Gaziantep FK, Muhammet Demir'in savunmadan seken topu tamamlayarak attığı golle tekrar öne geçti. 21
88. dakikada Enver Cenk'in ceza sahası içerisine yerden gönderdiği tehlikeli topu savunma kornere çeldi.
89. dakikada Aboubakar'ın ortasında Atiba'nın yaptığı kafa vuruşu farklı şekilde auta çıktı.
90+6. dakikada Güray Vural'ın pasında topla buluşan Kenan Özer iyi bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. 31

Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ali Saygın Ögel xx, Erdinç Sezertam xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xx, Djilobodji xxx, KanaBıyık xx, Tosça xxx, Pawel Olkowski xxx, Amedej Vetrih xx (Furkan Soyalp dk. 90 ?), Mirallas xx (Jefferson dk. 90 ?), Maxim xxx (Güray Vural dk. 90 ?), Muhammet Demir xx (Enver Cenk Şahin dk. 82 x), Nouha Dicko xx (Kenan Özer dk. 74 xx)
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Mehmet Erdem, Sousa, Tetteh
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xxx, Welinton Souza ? (Francisco Montero dk. 17 xx), Domagoj Vida xx, Fabrice Nsakala xx, Oğuzhan Özyakup x (Bernard Mensah dk. 46 x), Atiba Hutchinson xx, Dorukhan Toköz x (Josef De Souza dk. 46 x), Rachid Ghezzal x (Utku Yuvakuran dk. 56 x), Cyle Larin xxx (Güven Yalçın dk. 72 x), Vincent Aboubakar xx
Yedekler: Erdoğan, Atakan, Adem Ljajic, Rıdvan Yılmaz, Kartal Yılmaz
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Kevin Mirallas (dk. 45), Muhammet Demir (dk. 63), Kenan Özer (dk. 90+6) (Gaziantep FK), Cyle Larin (dk. 60) (Beşiktaş)
Kırmızı Kart: Ersin Destanoğlu (dk. 54) (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: Dicko, Marius Sumudica (Teknik Direktör), Mirallas (Gaziantep FK), Murat Şahin, Rosier (Beşiktaş)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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