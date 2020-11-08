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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yağmurun ardından tezgahlar zeytin doldu

İHA

Yağmurun ardından tezgahlar zeytin doldu

Gaziantep'te bu yıl uzayan güneşli ve kurak günler nedeniyle zor günler yaşayan zeytin üreticisi, son dönemde yağan yağmurun ardından hasada başladı. Bu sezonun ürünü olan zeytinler, tezgahlardaki yerini aldı.
Gaziantep'te her yıl sonbahar aylarında toplanan yeşil zeytinler bu yıl uzayan kurak ve güneşli günler nedeniyle geç toplanıyor. Zeytinin yağlanması için beklenen yağmurun ardından toplanan zeytinler tezgahları doldurdu. İyi zeytinin yağlı olmasından anlaşılacağını söyleyen zeytin üreticisi ve satıcısı Kadir Palta, “İyi zeytin dediğin zaman yağından belli olur. Zeytini sıktığınız zaman yağı dökülmeli. Sıkınca saf yağ eline gelir. Yağlı zeytin dediğin zamanda iyi zeytin Nizip, Oğuzeli ve Kilis bölgelerinin zeytinidir. Ancak bu yıl uzun süre yağışın olmaması zeytinlerimizin yağlanmamasına neden oldu” dedi.

“Satışlarımız kötü”
Geçen yıla göre bu yıl satışların kötü olduğunu ifade eden Palta, “Kendi üretimlerimiz ve köylüden satın aldığımız zeytinleri satıyoruz. Satışlar bu aralar zayıf ve kötü. Korona virüs kaynaklı bir sıkıntı var. Havada yağışta olmuyor. Kaliteli zeytini alamadık bu sene. Yağış olmayınca zeytin de o yüzden tam yağlanmadı. Ondan dolayı da sıkıntımız var” ifadelerini kullandı.

“Yağışla beraber fiyatlar düşecek”
Yağışın ardından zeytin fiyatlarının daha da düşmesini beklediklerini söyleyen Kadir Palta, "Fiyatlarımız zeytinin kalitesine göre 68 TL arasında değişiyor. İyi zeytin 89 TL arasında satılıyor. Zeytin üreticileri yağmurun yağmasını bekliyor. O yüzden de piyasa geçen seneye göre biraz pahalı. Geçen yıl bu zamanlarda 46 TL’den satılıyordu, bu yıl 68 TL’den satılıyor. Bu zeytinler genellikle sabah kahvaltılarında, yağ yapmada kullanılıyor. Bu zeytinler genellikle yağ yapılır ama kahvaltıda da çok iyi oluyor. O yüzden de yağlı zeytin talebi var. Ancak bu sene yağış az olduğu için zeytinler tam yağlanmadı. Üreticiler de zeytinin yağlanması için yağmuru bekliyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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