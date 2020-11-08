Çaldıkları araçla gezen 3 kafadar polise yakalandı

Gaziantep'te çaldıkları plakası bulunmayan araçla gezen 3 kafadar polise yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Hürriyet Mahallesi'nde seyir halinde olan plakasız bir aracı durdu. Durdurulan araçta yapılan incelemelerde, aracın Nizip ilçesinden çalındığı belirlendi. Aracın içerisinde bulunan ve gözaltına alınan 3 şüpheli şahsın ise çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi. Gözaltındaki 3 şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandı.

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