Huzurlu nesiller için şehir yeşillendiriliyor Gaziantep'in mahalleri binlerce ağaçla yeşile bürünecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Huzurlu nesiller için şehir yeşillendiriliyor Gaziantep'in mahalleri binlerce ağaçla yeşile bürünecek

İHA

Huzurlu nesiller için şehir yeşillendiriliyor Gaziantep'in mahalleri binlerce ağaçla yeşile bürünecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, “Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller” projesi kapsamında şehir merkezinde her hafta gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmasında sıradaki durağı Fıstıklık Mahallesi oldu. Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Akaryakıt Bayileri Derneği (GABDER) arasında imzalanan işbirliği protokolünce 50 bin metrekarelik alana fidan dikimi gerçekleşti.
Daha temiz ve yeşil bir şehir için çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller” sloganıyla başlattığı şehir merkezinde 14 alan ve okullarda ağaçlandırma çalışmalarının üçüncü durağı Şehitkamil ilçesinde bulunan Fıstıklık Mahallesi oldu. 50 bin metrekarelik alandaki ağaçlandırma çalışması, Büyükşehir Belediyesi ile imzaladıkları işbirliği protokolü kapsamında GABDER tarafından yapıldı.
Ağaçlandırma programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, GABDER Başkanı Ali Özcan Akcan ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Gaziantep İl Temsilcisi Sait Ersin Özbadem katıldı. Ali Topcuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin de hazır bulunduğu programda ağaçlar toprakla buluşturuldu.

Bir işbirliği de Peyzaj Mimarları Odası ile
Ağaç dikimi öncesi Gaziantep modeli ile büyüyen şehri yeşillendirme çalışması çerçevesinde belirlenen alanlar arasında olan Güvenevler Mahallesi 26 Nolu Cadde’de planlanan ağaçlandırılma için TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Gaziantep İl Temsilciliği ile işbirliği protokolü yapıldı. Protokolü Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Gaziantep İl Temsilcisi Sait Ersin Özbadem imzaladı.

“Dünya dokunduğun zaman büyük bir cennete dönüşüyor”
Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, insanoğlunun ekosistemi bozmadan devam etmesi gerektiğini hatırlatarak, “Dünya dokunduğun zaman büyük bir cennete dönüşüyor. Şu maskenin nedenine baktığınız zaman sorunun nedeninin bizim hareketlerimiz olduğunu görüyoruz. Bizim geleceğimize, çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak en önemli yapmamız gereken iş. Aslında ‘Gaziantep Modeli’ dediğimiz de tam bu. Hiçbir şehirde sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bu manzarayı göremezsiniz. Akaryakıtçılar genelde gelir, belediyelerden akaryakıt istasyonu yeri ister. Bizim akaryakıtçılarımız ise yeşillendirecek yer verin diyor. Bu modelde sivil toplumun önemini bir kez daha görüyoruz. Bize düşen verilen görevi iyi bir şekilde yerine getirmek. Bizim bir iddiamız var. Gazi şehir yeşili seven bir şehir. Özellikle hafta sonları bizim bir sahre kültürümüz var ve ağacımızın çok olması gerekiyor ki altında bir an önce gölgesinde oturalım. Biz şehrin içerisinde 14 noktada yaşam alanlarında talepleri yerine getirmek gerekiyor, yeşil alan dokusunu arttırmak gerekiyor. Merkezde belirlediğimiz alanlarda büyük ağaçlar dikerek bir iki yıl sonrasında gölgesinde hep beraber oturalım. İstiyoruz ki şehre gelenler binadan önce yeşili görsün” dedi.

“Herkes işin ucundan tutuyor”
Cumhuriyetin 100’üncü yılına kadar Gazi şehir olarak ilave 27 milyon fidan dikilmesinin hedeflendiğini aktaran Gaziantep Valisi Davut Gül, “Sivil toplum kuruluşlarına ve büyükşehire teşekkür ediyorum. 14 noktada yapılan ağaçlandırmada herkes işin ucundan tutuyor. Herkes evinin önünü temiz tuttuğunda şehir temiz, ağaç diktiğinde şehir yeşil oluyor. Kötü örnek olduğunda bunu paylaşmayı çok seviyoruz. İyi örnek olduğunda ise bu rutin gibi algılanıyor” ifadelerini kullandı.

“Çevremiz insanlığın enerjisi”
GABDER Başkanı Ali Özcan Akcan ise bir orman oluşturmanın derneklerinin yıllardır hayali olduğunu aktararak, “Bugün 3 bölgenin sorumluluğunu üstlendiğimiz orman dikim alanından birisindeyiz. Çevremiz insanlığın enerjisi. Bizim için çok önemli. Bu orman için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Sadece dikmek değil, mekanları sıkışık bu şehir ortamı ve mimarisi oluşturmak da büyük bir önem. Başkan Şahin’e geldiği günden bu yana şehir estetiği ile ilgili gösterdiği gayretten dolayı da minnettarız. Çevre bilinci için gençler daha iyi yetişirse etrafımızı kirletmeyiz” şeklinde konuştu.

“Bizden öncekilerinin yaptığı ağaçlandırmalar en büyük örnek”
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Gaziantep İl Temsilcisi Sait Ersin Özbadem, protokol öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi, “Böyle bir güzel ve anlamlı günde olmak çok heyecan verici. Dünya insanoğluna yeter dedi ve misafir olduğumuzu unuttuk. Doğanın dengesini bozmaya başladık ve uyumlu yaşamaktan bir sürede olsa vazgeçtik ve hızlı hatırlattı. Hepimizi evlere gönderdi ve tabiri caiz ise kafasını dinledi. Misafir olduğumuz bu dünyada onun dengesini bozmadan saygı ile yaklaşmak en büyük vebalimizdir. Bizden öncekiler imkânsızlıklar içerisinde bize Erikçe ve Dülük Ormanları’nı kazandırması en büyük örnek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaldıkları araçla gezen 3 kafadar polise yakalandı
YEREL HABERLER Çaldıkları araçla gezen 3 kafadar polise yakalandı
Şüphe üzerine durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı
(Özel) Covid-19 hastalarının umudu olan doktor koronaya yakalandı Gaziantep'te ilk kez entübe olan doktor Hüseyin Süyür'e uygulanan yapay akciğer ile tedavi yöntemi ise olumlu sonuç verdi
YEREL HABERLER (Özel) Covid-19 hastalarının umudu olan doktor ...
Çaldıkları malzemeleri uyuşturucu madde karşılığında sattılar Jandarmanın operasyonu ile yakalanan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Çaldıkları malzemeleri uyuşturucu madde karşılığında ...
Şehitkamil’deki havuzlarda eğitim faaliyetleri başladı Başkan Fadıloğlu, sporcularla bir araya geldi
YEREL HABERLER Şehitkamil’deki havuzlarda eğitim faaliyetleri ...
Uyuşturucuyu buzdolabına saklayan zanlılar polisten kaçamadı Gaziantep'te bir evin buzdolabında 60 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu buzdolabına saklayan zanlılar polisten ...
Gaziantep polisinden sahte ve kaçak alkol operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep polisinden sahte ve kaçak alkol operasyonu
Nizip'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Nizip'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
(Özel) Çiftlik gibi okul
YEREL HABERLER (Özel) Çiftlik gibi okul
Yağmurun ardından tezgahlar zeytin doldu
YEREL HABERLER Yağmurun ardından tezgahlar zeytin doldu
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Gaziantep'te 853 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 853 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası
Gaziantep’in en renkli nohutçusu
YEREL HABERLER Gaziantep’in en renkli nohutçusu
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
YEREL HABERLER Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
13’üncü uluslararası öğrenci buluşmaları Gaziantep’te düzenlendi
YEREL HABERLER 13’üncü uluslararası öğrenci buluşmaları Gaziantep’te ...
Hırsızlık yaptılar taksiyle kaçtılar
YEREL HABERLER Hırsızlık yaptılar taksiyle kaçtılar
Büyükşehirden bir GASMEK merkezi daha
YEREL HABERLER Büyükşehirden bir GASMEK merkezi daha
Türkiye’nin Covid-19 aşısı müjdesi TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: "“İnşallah 2021 yılının Haziran ayına doğruda tüm insanlığa biz birden fazla aşıyı sunmuş olacağız”
YEREL HABERLER Türkiye’nin Covid-19 aşısı müjdesi TÜBİTAK Başkanı Prof. ...
Motosiklet tutkunları organlarını bağışladı Programa katılan motosiklet tutkunları organ bağışı yaptı
YEREL HABERLER Motosiklet tutkunları organlarını bağışladı Programa ...
Gaziantep'te 677 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 677 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası
Gaziantep'te koronaya meydan okudular Gaziantep'te polisi bile şaşırtan görüntü 16 kişilik minibüsten 26 kişi çıktı
YEREL HABERLER Gaziantep'te koronaya meydan okudular Gaziantep'te ...
Hastanenin giyinme odasından hırsızlık yaptı kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Hastanenin giyinme odasından hırsızlık yaptı kameraya ...
Sergen Yalçın: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz"
YEREL HABERLER Sergen Yalçın: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz"
Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi: Teknik heyetimizi dikkatli olmaları için uyaracağız
YEREL HABERLER Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi: Teknik heyetimizi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X