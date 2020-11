Huzurlu nesiller için şehir yeşillendiriliyor Gaziantep'in mahalleri binlerce ağaçla yeşile bürünecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, “Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller” projesi kapsamında şehir merkezinde her hafta gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmasında sıradaki durağı Fıstıklık Mahallesi oldu. Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Akaryakıt Bayileri Derneği (GABDER) arasında imzalanan işbirliği protokolünce 50 bin metrekarelik alana fidan dikimi gerçekleşti.

Daha temiz ve yeşil bir şehir için çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller” sloganıyla başlattığı şehir merkezinde 14 alan ve okullarda ağaçlandırma çalışmalarının üçüncü durağı Şehitkamil ilçesinde bulunan Fıstıklık Mahallesi oldu. 50 bin metrekarelik alandaki ağaçlandırma çalışması, Büyükşehir Belediyesi ile imzaladıkları işbirliği protokolü kapsamında GABDER tarafından yapıldı.

Ağaçlandırma programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, GABDER Başkanı Ali Özcan Akcan ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Gaziantep İl Temsilcisi Sait Ersin Özbadem katıldı. Ali Topcuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin de hazır bulunduğu programda ağaçlar toprakla buluşturuldu.



Bir işbirliği de Peyzaj Mimarları Odası ile

Ağaç dikimi öncesi Gaziantep modeli ile büyüyen şehri yeşillendirme çalışması çerçevesinde belirlenen alanlar arasında olan Güvenevler Mahallesi 26 Nolu Cadde’de planlanan ağaçlandırılma için TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Gaziantep İl Temsilciliği ile işbirliği protokolü yapıldı. Protokolü Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Gaziantep İl Temsilcisi Sait Ersin Özbadem imzaladı.



“Dünya dokunduğun zaman büyük bir cennete dönüşüyor”

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, insanoğlunun ekosistemi bozmadan devam etmesi gerektiğini hatırlatarak, “Dünya dokunduğun zaman büyük bir cennete dönüşüyor. Şu maskenin nedenine baktığınız zaman sorunun nedeninin bizim hareketlerimiz olduğunu görüyoruz. Bizim geleceğimize, çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak en önemli yapmamız gereken iş. Aslında ‘Gaziantep Modeli’ dediğimiz de tam bu. Hiçbir şehirde sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bu manzarayı göremezsiniz. Akaryakıtçılar genelde gelir, belediyelerden akaryakıt istasyonu yeri ister. Bizim akaryakıtçılarımız ise yeşillendirecek yer verin diyor. Bu modelde sivil toplumun önemini bir kez daha görüyoruz. Bize düşen verilen görevi iyi bir şekilde yerine getirmek. Bizim bir iddiamız var. Gazi şehir yeşili seven bir şehir. Özellikle hafta sonları bizim bir sahre kültürümüz var ve ağacımızın çok olması gerekiyor ki altında bir an önce gölgesinde oturalım. Biz şehrin içerisinde 14 noktada yaşam alanlarında talepleri yerine getirmek gerekiyor, yeşil alan dokusunu arttırmak gerekiyor. Merkezde belirlediğimiz alanlarda büyük ağaçlar dikerek bir iki yıl sonrasında gölgesinde hep beraber oturalım. İstiyoruz ki şehre gelenler binadan önce yeşili görsün” dedi.



“Herkes işin ucundan tutuyor”

Cumhuriyetin 100’üncü yılına kadar Gazi şehir olarak ilave 27 milyon fidan dikilmesinin hedeflendiğini aktaran Gaziantep Valisi Davut Gül, “Sivil toplum kuruluşlarına ve büyükşehire teşekkür ediyorum. 14 noktada yapılan ağaçlandırmada herkes işin ucundan tutuyor. Herkes evinin önünü temiz tuttuğunda şehir temiz, ağaç diktiğinde şehir yeşil oluyor. Kötü örnek olduğunda bunu paylaşmayı çok seviyoruz. İyi örnek olduğunda ise bu rutin gibi algılanıyor” ifadelerini kullandı.



“Çevremiz insanlığın enerjisi”

GABDER Başkanı Ali Özcan Akcan ise bir orman oluşturmanın derneklerinin yıllardır hayali olduğunu aktararak, “Bugün 3 bölgenin sorumluluğunu üstlendiğimiz orman dikim alanından birisindeyiz. Çevremiz insanlığın enerjisi. Bizim için çok önemli. Bu orman için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Sadece dikmek değil, mekanları sıkışık bu şehir ortamı ve mimarisi oluşturmak da büyük bir önem. Başkan Şahin’e geldiği günden bu yana şehir estetiği ile ilgili gösterdiği gayretten dolayı da minnettarız. Çevre bilinci için gençler daha iyi yetişirse etrafımızı kirletmeyiz” şeklinde konuştu.



“Bizden öncekilerinin yaptığı ağaçlandırmalar en büyük örnek”

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Gaziantep İl Temsilcisi Sait Ersin Özbadem, protokol öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi, “Böyle bir güzel ve anlamlı günde olmak çok heyecan verici. Dünya insanoğluna yeter dedi ve misafir olduğumuzu unuttuk. Doğanın dengesini bozmaya başladık ve uyumlu yaşamaktan bir sürede olsa vazgeçtik ve hızlı hatırlattı. Hepimizi evlere gönderdi ve tabiri caiz ise kafasını dinledi. Misafir olduğumuz bu dünyada onun dengesini bozmadan saygı ile yaklaşmak en büyük vebalimizdir. Bizden öncekiler imkânsızlıklar içerisinde bize Erikçe ve Dülük Ormanları’nı kazandırması en büyük örnek” diye konuştu.

