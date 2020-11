Gaziantep'te 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları

Gaziantep'te kent protokolü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümü ve '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' münasebetiyle anma mesajı yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümü ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Tarih, ölümleriyle yüreklerde ölümsüzleşen çok az insan yetiştirmiştir. Bu büyük insanlardan biri de hem milletimiz, hem de dünya ölçeğinden bakıldığında tartışmasız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Onun büyük şahsiyeti, erişilmez dehalara mahsus devlet adamlığı, askerî kabiliyeti tarihin altın saylarında yerini almıştır. Bütün maddi ve manevi imkânsızlıklarla boğuşarak elde edilen zafer, anamızın ak sütü gibi helaldir. Türk milleti kadını, erkeği ile Yüce Atatürk’ün yanında yer alıp “Ya istiklâl, ya ölüm!” nidalarıyla yeri ve göğü inletmiştir. Tarih tekerrür etmiş, vatan ecdadın mübarek kanıyla sulanmıştır. “Damarlarımızdaki asil kanda mevcut.” olan kudret ilk günkü gibi sapasağlamdır. Devletimizin kurucusu büyük önder Gazi Paşa’nın hayatını kısaca göz önünden geçirdiğimiz vakit hayret, ibret ve minnet duyguları içerisinde kalırız. Zorlukların, yoklukların, ihanet ve teslimiyetçiliğin karşısında bir insanın sonuna dek nasıl mücadele ettiğini görmek bizleri hayrete, ibrete ve minnete sevk eder. Bu gücü onun vatan ve millet aşkından aldığını hemen her söz ve davranışından anlarız: Onun yolunda, onun gösterdiği hedefe kilitlenmiş, onun vasıtalarıyla hemhaliz. Hedefimiz “Lider ülke Türkiye’dir.” Bu cihette ömür tüketme ülkümüzden şaşmaz, yalpalamaz, en ufak tereddüde düşmeyiz. Gençlerimizin tarihimizi iyi okumalarını salık veririm. Tarih, bir milletin hafızası, istikbale emin adımlarla ilerleyebilmesinin anahtarıdır. Ecdadın yaptıkları yapacaklarımızın teminatıdır. Her boyutuyla ele alınan bir tarih gösterecektir ki Yüce Atatürk, gün geçtikçe değeri daha da aşikâr olan bir liderdir. Zaman onun fikirlerini yaşlandırmaktan ziyade gençleştirmektedir. “İstikbal göklerdedir.” sözünü ele alalım: Bu gün uzay ve havacılık alanına hâkim olan her millet dünyanın hâkimi olmuştur, olmaya devam edecektir. Gösterilen hedefler istikametinde durmadan ilerleyeceğiz. Çağı yakalamak artık hedef olmaktan çıkmış, Türk çocuğu çağı geçmek için yarış halindedir. Her zaman söylediğim ve bıkmadan usanmadan söylemeye devam edeceğim husus şudur ki okuyan, araştıran, millî ve manevi değerleriyle barışık bir nesil kısa sürede hayalimiz olan hedefe ulaşacaktır. Yolu Atatürk göstermiş, bizlere koşar adım bu yolda nefes tüketmek düşmektedir. Bizlere koca bir vatan hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ölümünün yıl dönümünde hayır duaları edelim. Kendisi, silah ve dava arkadaşları kalbimizin en kutlu köşesinde her daim yerini almaya devam edecektir. Zira bir vatan nasıl sevilir, bizlere en ulvi halleriyle göstermişlerdir. Sonsuza dek saygıyla anmaya devam edeceğiz. Ölümünün seksen ikinci yıl dönümünde Büyük Atatürk’ü saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım'ın mesajında, "Bu cennet vatanı bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimize hepimizin minnet borcu var” dedi. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82’nci yılı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Dr. Yıldırım, “Her şeyini kaybetme noktasına gelen bir ulusun yeniden doğuşunu sağlayan, savaşların sadece ülkemiz değil, dünya için de kabul edilemeyeceğini ‘Yurtta barış, dünyada barış’ sözleriyle dile getiren Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, büyük bir dünya lideridir. Büyük Önderimizin vefatının üzerinden geçen 82 yıla rağmen dalgalanan şanlı bayrağımızın gölgesinde hep bir ağızdan bağımsızlık destanımız olan İstiklal Marşımızı büyük bir gururla seslendirebiliyorsak, bunu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimize borçluyuz. Millet olarak yapmamız gereken birlik ve beraberlik içinde vatan toprağımızın her karışı için mücadelemizden vazgeçmemektir. Bizlere vatanımızı savunmak için ihtiyacımız olan güce zaten sahip olduğumuz inancını aşılayan, görüş, düşünce ve öngörüleriyle büyük bir lider ve devlet adamı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadeleri kullanıldı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci'nin mesajında ise "Mustafa Kemal Atatürk, dünyada eşi olmayan bir önder ve askeri deha olarak sürdürdüğü 57 yıllık hayatında, Türkiye Cumhuriyeti gibi ilelebet yaşayacak büyük bir esere de imza attı” dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin üzerinden 82 yıl geçmesine rağmen Türk Milleti’nin en büyük rehberi olduğuna dikkat çeken Dr. Kileci, ”Manevi miras olarak bıraktığı akıl ve ilim yolunda yürümek için öncelikle Büyük Önderimizi tanımalı, O’nun fikir, düşünce ve yaptıklarını anlamalı ve mümkünse onun gibi düşünebilmeliyiz” ifadelerini kullandı. Büyük Atatürk’ün, insanca yaşama onurunu bağımsızlıkla taçlandırmaya adadığı hayatında, verdiği mücadelenin emanetçisi olarak, gelecek nesillere bu bilinç ve inancı aşılamanın önemine de değinen Dr. Kileci, “Tüm dünyanın takdir ve saygısını kazanmış bir lidere sahip olmanın haklı gurur ve onurunu bizlere yaşattığı için, Büyük Ata’mızın aziz hatırası önünde bir kez daha saygı ve şükranla eğiliyorum" ifadelerine yer verildi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı mesajında, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türk Milleti’nin değil, birçok milletin kaderini değiştiren, büyük bir vatansever ve çok yönlü bir lider olarak tarihe imzasını atmıştır” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Dağlı yayımladığı mesajında, "Bağımsız Türk Milleti için bireysel değil, milletiyle hareket etmenin ve bir bütün olmanın önemini bilen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hareket noktasını ‘İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ‘ben’ kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir. O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur. Hayatı savaş alanlarında geçmiş, bağımsızlık için canını ortaya koymaktan çekinmeyen ve milletine olan inancını her fırsatta dile getiren büyük bir liderin emanetçileri olarak, Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük bir mirası korumak, yüceltmek ve sonsuza kadar yaşatmak en öncelikli görevimizdir. SANKO Üniversitesi olarak, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve minnetle anarken, bağımsız vatan toprağımız üzerinde şanlı bayrağımızı sonsuza dek dalgalandıracak, aklın ve bilimin yolundan ayrılmayan gençler yetiştirmek üzere inançla çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtiyoruz. Büyük Atam, açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, durmadan yürüyeceğimize ant içeriz” ifadelerini kullandı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, yayımladığı mesajda, "Devletimizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 82’inci yıl dönümünde saygı ile anıyoruz. Her milletin yetiştirdiği büyük devlet adamları ve liderler vardır. Sayısız devlet adamı yetiştirerek dünya tarihine yön veren Türk Milletinin yetiştirdiği en büyük lider, minnetle andığımız Mustafa Kemal Atatürk’tür. O, milletimizin karanlığa düştüğü ve kurutuluş için çareler aradığı bir dönemde, 'milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ ilkesini askeri dehasıyla birleştirerek Milli Mücadeleyi başlatıp işgal altındaki aziz vatan topraklarını, Yüce Milletimizle birlikte, düşmanlardan temizlemiştir. Türk milletinin bir daha karanlığa düşmemesi için ulusal egemenliği üstün bir kuvvet kabul ederek, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurmuştur. Her zaman halkına güvenen Büyük Önder, bu sayede ulusal iradeyi milletin tek temsilcisi konumuna getirerek 29 Ekim 1923’de bir fazilet rejimi olan Cumhuriyeti ilan etmiştir. Kurulan yeni devletin dünya üzerinde sonsuza kadar yaşaması için bugün hayatımızın vazgeçilmez unsurları olan inkılapları gerçekleştirmiştir. Geleceği çok iyi gören bir lider olarak, ’siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça yaşayamaz ve sürekli olamaz’ inancıyla iktisadi alanda da birçok yenilikler yapmış, Türkiye Cumhuriyetinin bugünkü güçlü ülke haline gelmesini sağlayan ekonomik gelişmelerin temellerini atmıştır. Gücünü milletine olan sevgisinden, inancından ve güveninden alan Büyük Atatürk’ün başarıları, özgür ve bağımsız yaşamak isteyen diğer milletlere de yol gösterici olmuştur. Cephelerde kazandığı zaferlerle büyük bir asker olduğunu kanıtlayan Mustafa Kemal, ’Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ ilkesiyle dünya barışına da önderlik yapmıştır. Bugün üzerinde yaşadığımız modern Türkiye Cumhuriyetinde bağımsız ve özgür bireyler olarak, Büyük Atatürk’ün fikirlerine ve gerçekleştirdiği inkılapları sahiplenerek, mirasını geleceğe taşıyabilmek için, uğrunda binlerce şehit verdiğimiz vatanımıza ve bağımsızlığımıza her şart altında sahip çıkmak, çağdaş Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatmak asli görevimiz olacaktır. Ebediyete intikalinin 82’inci yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi minnet rahmet ve şükranla anıyorum" denildi.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu'nun mesajında ise "Ulu Önder Atatürk düşünce ve eserleri ile her zaman Türk milletinin yolunu aydınlatacaktır. Millet olarak bize düşen en büyük görev, birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışarak, büyük bedeller ödenerek kurulan Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşamak ve yaşatmaktır” dedi. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu,10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin kurucusu, ülkemizin kurtarıcısı, dünya tarihine damga vuran bir lider olarak tarihe adını altın harflerle yazdıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 82. yılında, şükran, saygı ve giderek büyüyen bir özlemle anıyoruz. Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle sadece kendi milletine değil, özgür ve bağımsız yaşamak isteyen diğer milletlere de yol göstericilik yapan, yapmış olduğu devrimlerle bir ulusun küllerinden yeniden doğmasını sağlayan büyük önder aramızdan ayrılsa da, devrimleri, ilkeleri ve hedefleriyle bize önderlik etmeye, pusulamız olmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ve O’nun vatan sevgisi, ileri görüşlülüğü ve azmi gelecek nesillere miras bıraktığı en kıymetli emanetlerden biridir. Ulu Önder Atatürk, düşünce ve eserleri ile her zaman Türk milletinin yolunu aydınlatacaktır. Millet olarak bize düşen en büyük görev, birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışarak, büyük bedeller ödenerek kurulan Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşamak ve yaşatmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

