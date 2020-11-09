Gaziantep'te 3 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep’te 3 bin 290 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepenek ve Sanayi mahallelerinde bir işyeri ve bir araçta yapılan aramada, 3 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara, 14 kilo 500 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemi devam ediyor.

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