Gaziantep'te 3 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te 3 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

İHA

Gaziantep'te 3 bin 290 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te 3 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep’te 3 bin 290 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepenek ve Sanayi mahallelerinde bir işyeri ve bir araçta yapılan aramada, 3 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara, 14 kilo 500 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Konuyla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemi devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te huzur operasyonu: 118 kişiye işlem
YEREL HABERLER Gaziantep’te huzur operasyonu: 118 kişiye işlem
Korona virüs kurallarına uymayan 834 kişiye ceza
YEREL HABERLER Korona virüs kurallarına uymayan 834 kişiye ceza
(Özel Haber) 2 bin liralık kulaklığı çaldı, yerine çakma olanı bıraktı Kulaklığın çalınma anı saniye saniye kaydedildi Kulaklığı çalınan garson isyan etti
YEREL HABERLER (Özel Haber) 2 bin liralık kulaklığı çaldı, yerine ...
ANKA’dan şampiyon hokeycilere tebrik
YEREL HABERLER ANKA’dan şampiyon hokeycilere tebrik
(Özel Haber) Türkiye’nin otomobil piyasasının kalbi burada atıyor 40 bin nüfuslu ilçede 600 galerici bulunuyor Uçak hariç her türlü araç alıcısıyla burada buluşuyor
YEREL HABERLER (Özel Haber) Türkiye’nin otomobil piyasasının kalbi ...
Gaziantep'te 834 kişiye koronavirüs cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 834 kişiye koronavirüs cezası
Gaziantep Valisi: Dışarıda bir şey yemeyin
YEREL HABERLER Gaziantep Valisi: Dışarıda bir şey yemeyin
Düğünde havaya ateş açan 2 maganda yakalandı
YEREL HABERLER Düğünde havaya ateş açan 2 maganda yakalandı
Düğünde havaya ateş açan 2 davetliye 88 bin lira ceza
YEREL HABERLER Düğünde havaya ateş açan 2 davetliye 88 bin lira ceza
Gaziantep´te, kalabalık caddelerde `sigara´ yasağı
YEREL HABERLER Gaziantep´te, kalabalık caddelerde `sigara´ yasağı
Gaziantep'te nişasta fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Gaziantep'te nişasta fabrikasında yangın
Gaziantep'te drone destekli denetim
YEREL HABERLER Gaziantep'te drone destekli denetim
Gaziantep'te 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları
YEREL HABERLER Gaziantep'te 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları
Huzurlu nesiller için şehir yeşillendiriliyor Gaziantep'in mahalleri binlerce ağaçla yeşile bürünecek
YEREL HABERLER Huzurlu nesiller için şehir ...
Çaldıkları araçla gezen 3 kafadar polise yakalandı
YEREL HABERLER Çaldıkları araçla gezen 3 kafadar polise yakalandı
Şüphe üzerine durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı
(Özel) Covid-19 hastalarının umudu olan doktor koronaya yakalandı Gaziantep'te ilk kez entübe olan doktor Hüseyin Süyür'e uygulanan yapay akciğer ile tedavi yöntemi ise olumlu sonuç verdi
YEREL HABERLER (Özel) Covid-19 hastalarının umudu olan doktor ...
Çaldıkları malzemeleri uyuşturucu madde karşılığında sattılar Jandarmanın operasyonu ile yakalanan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Çaldıkları malzemeleri uyuşturucu madde karşılığında ...
Şehitkamil’deki havuzlarda eğitim faaliyetleri başladı Başkan Fadıloğlu, sporcularla bir araya geldi
YEREL HABERLER Şehitkamil’deki havuzlarda eğitim faaliyetleri ...
Uyuşturucuyu buzdolabına saklayan zanlılar polisten kaçamadı Gaziantep'te bir evin buzdolabında 60 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu buzdolabına saklayan zanlılar polisten ...
Gaziantep polisinden sahte ve kaçak alkol operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep polisinden sahte ve kaçak alkol operasyonu
Nizip'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Nizip'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
(Özel) Çiftlik gibi okul
YEREL HABERLER (Özel) Çiftlik gibi okul
Yağmurun ardından tezgahlar zeytin doldu
YEREL HABERLER Yağmurun ardından tezgahlar zeytin doldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X