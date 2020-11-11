HKÜ, Hatay’a nefes oldu Hatay’da yanan ormanlık alanlarda, fidanlar toprakla buluştu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (UTL) Bölümü öğrencileri, Prof. Dr. Vildan Serin’in yürütücülüğündeki sosyal sorumluluk projeleri dersi kapsamında “Hatay'a Nefes Ol” projesi düzenledi.

Hatay'ın İskenderun, Arsuz, Belen ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarında zarar gören alanlara, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidan dikimi gerçekleştirildi. Öğrencilerine sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak amacıyla her türlü desteği veren HKÜ, toplumsal duyarlılık kapsamında geliştirdiği projelere bir yenisini daha ekleyerek Hatay’ın Belen İlçesi Fatih Mahallesi’nde gerçekleştirilen ağaç dikim törenine katıldı. “Hatay’a Nefes Ol!” sloganıyla yola çıkan HKÜ öğrencileri, Sosyal Sorumluluk Projesi dersi kapsamında daha yeşil bir dünya için kolları sıvadı. Üniversite okumanın sadece eğitim almak değil, topluma faydalı üretimlerden geçtiği bilinciyle hareket ettiklerini belirten HKÜ Öğrencileri, fidan dikimlerini gerçekleştirdikten sonra fidanlarını sulayarak Hatay’a nefes oldu.

“Geleceğe daha yeşil bir dünya bırakmak”

HKÜ öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesi ile ilgili düşüncelerini dile getiren Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vildan Serin, “Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde başlatılan 70’i aşkın dünya ülkesinin katıldığı 11 Kasım 2020 Milli Ağaçlandırma Günü’nde Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Sosyal Sorumluluk Projesi öğrencileri de Hatay Belen bölgesindeki ağaçlandırma etkinliğine katılarak teröre hayır demişler ve geleceğe daha yeşil bir dünya bırakma yolunda katkıda bulunmuşlardır. Büyük bir heyecan ve coşkuyla bu projeyi yürüten arkadaşlarımıza, İİSBF dekanlığına ve HKÜ Rektörlüğü’ne bu proje kapsamında her türlü imkânı bize sağladıkları için teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

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