Oğuzeli nar ekşisi’ne coğrafi tescil

Yemeklerin ve salataların vazgeçilmezleri arasında bulunan ‘Nar Ekşisi’ Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret (Geleneksel Ürün Adı) alarak, Oğuzeli adına tescillendi.

Başvuru süresi tamamlanan Oğuzeli’nin meşhur ‘Nar Ekşisi’ Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenerek coğrafi işaret aldı. Nar Ekşisi, Nar ve Ezo Gelin Çorbasından sonra Oğuzeli adına coğrafi işaret tescili tamamlanan 3’ncü ürün oldu.

Oğuzeli Nar Ekşisi’nin en önemli özelliğinin doğal ve katkı maddesi bulunmaması olduğunu belirten Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, nar ve Ezo gelin çorbasından sonra nar ekşisinin de Oğuzeli adına tescilletmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Kılıç yaptığı açıklamada, “Yöresel ürünlerimize yaptığımız coğrafi işaret ve tescil çalışmaları turizmde bölgesel pazarlamanın önünü açıyor. Biz Oğuzeli Belediyesi olarak ilçemize ait yöresel ürünlerin tanıtımında etkin rol üstlendik. Ürünlerimize şehir dışından hatta yurt dışından yoğun talep var. Biz kaliteye önem veriyoruz. Bilindiği üzere ilçemizin sembolü nar, yani narımızla meşhur bir ilçeyiz. Doğal olarak nar türevlerimizde iyi ve kaliteli oluyor. İnsanlarımız tekrar doğal gıdalara yönelmeye başladı nar ekşisi de bunlardan bir tanesi. Oğuzeli nar ekşisinin en önemli özelliği, doğal olması ve hiçbir katkı maddesinin bulunmaması. Tüm bunlar nar ekşisini son derece lezzetli hale getiriyor ve şifa kaynağı olarak da tüketiliyor” dedi.

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