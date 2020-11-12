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Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP´te, karşı yönden gelen TIR´la çarpışan otomobilin sürücüsü Kadir Kanmaz, hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam, Gaziantep-Nurdağı Karayolu'nda meydana geldi. Şehir merkezi yönünde giden Kadir Kanmaz´ın yönetimindeki 27 ABV 003 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hakan D. yönetimindeki 27 AAF 09 plakalı TIR ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Kadir Kanmaz´ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kanmaz´ın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2020-11-12 11:53:50



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