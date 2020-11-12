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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te Türkiye'ye yön veren gençler yetiştirilecek

İHA

Gaziantep'te Türkiye'ye yön veren gençler yetiştirilecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan protokol ile kentte ülkeye yön verecek gençler yetiştirilecek.
“Genç Dostu Kent” anlayışıyla geleceğin söz sahibi öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe’yle ortaklaşa bir protokole imza attı. Protokol kapsamında liselerde kurulacak öğrenci kulüpleri vasıtasıyla, etik değerleri gözeten, yeterlilik ehliyetini almış, çağın nabzını yakalayan, kendi değerleri ile barışık, milli ve manevi donanımı yüksek öğrencilerin yetiştirilmesi için etkinlikler organize edilecek. Atölye çalışmaları ve eğitimler sonucunda ise Gaziantep’te Türkiye’ye yön verecek sosyal projeler üretilerek ülke kalkınmasına destek olunacak, öğrencilerin ders dışı zamanlarını kendilerine, ailelerine ve çevrelerine karşı faydalı geçirmeleri sağlanacak ve beraber iş yapabilme yeteneklerinin ortaya çıkarılması amaçlanacak. Ayrıca gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projeleriyle üniversite öğrencileri için hayata geçirilen projeler paralel yürütülecek. Böylelikle üniversite ve lise çağındaki gençler ortak bir çalışmada yer almış olacak.
"Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken talep kültürel kodlarımızdı"
Protokol öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Belediye yönetiminde yerel kalkınmanın sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde sosyal devletin inşasında ‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ algısından hareketle eğitimde ve sağlıkta önce insan dediğimiz bakış açısının yerel boyutunu hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. 2 milyonluk bir şehirde 1 milyon genç var. Bu çok büyük bir hazine ve fırsat. Eğer fırsat eşitliği verirsek çocuklarımızın ihtiyacı olan konulara parça parça destek sağlarsak çok büyük başarılar çıkacaktır ki bunu daha öncelerde de gördük, yaşadık. O nedenle başta Milli Eğitim Bakanlığı ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü bizim takımımızın bir parçasıdır. Eğitim alanında yapılması gereken ne varsa merkezi yönetimden beklenti içinde olmak yerine elimizi taşın altına koyarak yolumuza devam edeceğiz. Bugün 4 bin derslik okul alanlarının tespit edilmesinin ardından çalışmalar başladı. Ayrıca ekibime 2’nci talimatım olarak büyük onarımlara girdik. Hangi okulda neye ihtiyaç varsa parasına puluna bakmadan okulların ihtiyaçlarını giderdik. Okulların bahçesi ve çevre düzenlemesinin alt yapısını hızlı bir şekilde oluşturduk. Bu dönem yaptığımız çalışmada da temel ihtiyaçlar doğrultusunda rekabet anlayışını oluşturmak adına dünya çocuklarıyla eşit fırsatlar yaratmaya özen gösterdik. Yine çocuklarımıza pandemi sürecinde kitaplar dağıttık. Dijital ortamın önemi artınca kütüphanemizi dijital ortama taşıdık. Dün çocuk kütüphanesinde kitap okuyan çocuklarımıza bisiklet hediye ettik. Yaptıklarımızı bütünün bir parçası olarak görüyoruz. Özellikle çocuklarımızı geleceğe hazırlarken en büyük taleplerden bir tanesi de kendi kültürel kodlarımızdı. Dünyada büyük bir kaos hakim. İstikamet rotasında ciddi sıkıntılar mevcut. Bu nedenle biz, insanımızı dünya vatandaşı olarak yetiştirmek için yerel kodlar, kültürel kodlar ve medeniyet kodlarının önemini bir kez daha hatırladık. Eğer medeniyet kodlarımızı en başından güçlü bir şekilde çocuklarımıza ve gençlerimize aktarırsak bu dünyada ne açlık ne yoksulluk ne de ırkçılık kalacak. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile birlikte bu ihtiyacı gidermek için kulübümüzü kuruyoruz. Bugün, GASMEK’te büyük bir başarı hikayesi yazılıyor. Bunu tüm şehre yayacak şekilde olan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz bütün şehrin çocuklarını çalışmalarımızdan nasıl faydalanmasını sağlayacağız, bunu düşünüyoruz. GASMEK dışında bulunup bu çatının altında hizmet almayan çocuklarımıza ve gençlerimize de dokunmak istiyoruz. Bizim yeni kurduğumuz gönüllülük esaslı bir daire başkanlığımız var Muzaffer Ceylan hocamızın başkanlığında. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklere bir bütün olarak bakıyoruz. Herkesin görev alanına göre üzerine düşeni yaptığında ‘iyi insan’ kazanılacaktır” şeklinde konuştu.
“Gençler kültüre ve medeniyete yeni değerler katacak”
İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise bugün yeni bir protokol imza töreni için bir araya geldiklerini vurgulayarak, “Önceki protokollerimizde okullarımızın hem sağlığı hem de güvenliğiyle ilgili çok önemli protokoller hayata geçirmiştik. Bu protokollerin bütün gerekliliklerini Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibi sağladılar. 500 tane güvenli okulumuzu aldık. Bunun için teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra yine eğitim kapsamında salgın döneminde dijital eğitim içerikleri, 22 bin adet kitabın bulunduğu dijital kütüphanenin alt yapısı oluşturuldu. Online deneme sınavı hizmeti ulaştırıldı. Ayrıca 9 tane yüzme havuzunu faaliyete sokarak öğrencilerimiz için önemli bir imkan sağlandı. Bugün ise yeni bir protokol için uluştuk. Bu, ‘Kültür ve Medeniyet’ içerikli bir çalışmanın yer aldığı bir protokol olacak. Böylelikle gençlerimiz kendi kültür ve medeniyetlerini tanıyacak. Akabinde de kültüre ve medeniyete yeni değerler katacaklar. Başkan Fatma Şahin’e bu zamana kadar verdiği desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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