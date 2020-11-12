Gaziantep'te 239 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

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Gaziantep'te polis şüphe üzerine durduğu bir şahsın üzerinde ve iş yerinde 239 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri Karagöz Mahallesinde durdurulan bir şahsın üzerinde ve iş yerinde arama yaptı. Ekipler aramada, 239 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 289 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır

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