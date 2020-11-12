Gastronomi kentinde yüksek fiyat çağrısı

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut, kentte özellikle yemek ve baklava fiyatlarında yaşanan artışa karşı önlem alınması isteyerek, kent yetkililerine ve protokole çağrıda bulundu.

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut, kentte son zamanlar özellikle yemek ve baklava fiyatlarında yaşanan artışa karşı önlem alınması çağrısında bulundu. Son zamanlarda yaşanan artış nedeniyle hem yerli ve yabancı turistlerin hem de kentte yaşayan vatandaşların rahatsız olduğunu vurgulayarak, uygun fiyatlar için çalışma yapılmasını istedi. Özaygut, "Bilindiği gibi Gazi şehrimiz bir gastoronomi şehridir. Ünü dünyaya yayılmış ve adından söz edilen noktaya gelmiştir. Burada emeği olan herkese şükranlarımızı sunarız. Ciddi anlamda bir ekip çalışması ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız, Valimiz ve sivil toplum kuruluşları ciddi emek harcadı. Biz de Gaziantep Dernekler Konfederasyonu olarak Gaziantep dışında il tanıtım günleri düzenleyerek tanıtıma destek olmaya çalışıyoruz. Ancak önemli bir konuda önlem almazsak Gaziantep'i ziyaret etmek, mutfağını görmek, kültürünü görmek, tarihi yerlerini gezmek için gelen yerli ve yabancı turistleri tercihi olmaktan çıkabilir. Şehrimize gelen ve halkımızın da dile getirdiği başta yemek ve baklava olmak üzere fiyatlandırmada ciddi anlamda artıştan dolayı eleştiri almakta. Esnaflarımızı gayet iyi anlıyoruz ancak süreklilik arz etmesi için basta Valiliğimizin, Büyükşehir Belediyemizin, esnaf odalarımızın bu konuda kurulacak bir komisyonla şehrimize gelen misafirlerin sadece bir sefer değil her zaman gelmek için tercih etmesini sağlayacak unsurları gözden geçirmesi yerinde olacaktır. Gaziantep Dernekler Konfederasyonu olarak şehir dışında yaşayan hemşerilerimizin sesi olan kurumumuz en iyi reklamın insan olduğunu düşünerek geri bildirimler ve fikirlerle istişare sonucu tavsiyemiz oluşmuştur. Gazi şehrimiz elbette mutfağının yani sıra sanayisi ile de marka şehirdir. Bunu yaşatmak en büyük görevimiz. Kurumlar arası engellemeler veya yetki tartışması birlik ruhuna zarar verir. Gaziantep’te bulunan esnaflarımızdan daha ılımlı fiyat politikası uygulamalarını rica ediyoruz. Şu anda en gözde kültür turizminin başkenti olan şehrimizi daha ileri taşımak adına vakit geç olmadan önlemleri şimdiden istişareyle ve ekip ruhuyla yapmamız lazım. Pandemi dönemi nedeniyle Gaziantepli esnafımıza Gaziantep Dernekler Konfederasyonu olarak elimizden gelen desteği şehir dışında veriyoruz ve vereceğiz” ifadelerini kullandı.

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