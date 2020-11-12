Bomba imha robotuyla patlatılan poşetten kıyafet ve ayakkabı çıktı

Mustafa KANLIKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP Valiliği önüne bırakılan siyah poşet, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından bomba imha robotuyla kontrollü patlatıldı. Poşetin içinden kıyafetler ve ayakkabılar çıktı.
Olay, öğle saatlerinde, Gaziantep Valiliği önünde meydana geldi. Valilik binası duvarının kenarına bırakılmış siyah poşeti görenler, içinde bomba olabileceği şüphesiyle polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak, bomba imha uzmanına haber verdi. Kısa sürede gelen bomba imha uzmanı, poşeti bomba imha robotu ile kontrollü olarak patlattı. Poşetin içinden kıyafetler ve ayakkabılar çıktı. Malzemeler, incelenmek üzere emniyete götürülürken, poşeti bırakan kişi araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ
2020-11-12 15:42:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.