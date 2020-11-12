Gaziantep’te karantina kuralına uymayan 17 kişiye ceza kesildi

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Gaziantep’te 17 kişiye karantina hükümlerine aykırı davranmaktan cezai işlem uygulandı.

Yeni tip korona virüsün (Covid19) Türkiye’de görülmeye başladığı günden bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın her açıklamasında yaptığı ‘tedbir’ çağrısı Gaziantep’te adeta hiçe sayılıyor.

Kentte son 24 saatte yapılan denetimlerde 872 kişiye alınan tedbirlere uymadığı için işlem yapılırken, filyasyon ekipleri tarafından evde takip edilen ve karantina altında bulunan 17 kişiye ise karantina hükümlerine aykırı davranmaktan cezai işlem uygulandı.

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