300 bin kişinin yorum yaptığı soruları bilen 200 öğrenciye tablet hediyesi

Şahinbey Belediyesinin sosyal medya üzerinden sorduğu 2 soruya yaklaşık 300 bin kullanıcı cevap verdi. Sorulara doğru cevap veren ve kurayla belirlenen 200 kişiye tablet hediye edildi

Sosyal medya üzerinden her hafta sonu çeşitli sorular sorarak doğru cevap veren vatandaşlar arasından çekilen kura sonrası çeşitli ödüller veren Şahinbey Belediyesinin, “Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST 2020 yarışmasına kaç takım başvuru yapmıştır" sorusuna 97 bin 918 kişi cevap verdi. Daha sonra “Belediye olarak, hayvan yetiştiricilerimiz ve çiftçilerimize bugüne kadar ne kadar destek sağladık” sorusuna 197 bin 68 kişi cevap verdi. Sorulan iki soruya doğru cevap veren kişiler arasında yapılan kura çekimi sonrasında 200 kişiye Başkan Mehmet Tahmazoğlu tarafından tablet hediye edildi.



"Yarışmalarımız devam edecek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal medya üzerinden düzenlenen yarışmalarla vatandaşlara hediyeler dağıtmaya devam edeceklerini belirterek, “Korona virüs nedeniyle insanlarımız vakitlerini daha çok evde geçirdikleri için sosyal medya üzerinden yarışmalar düzenledik. Bu yarışmalarda vatandaşlarımıza çeşitli hediyeler verdik. Şimdide iki ayrı soruya doğru cevap veren vatandaşlarımız arasında çekilen kura sonrası 200 kişiye tablet hediye ediyoruz. Bu yarışmalarımız devam edecek. Bu hafta sonu soracağımız soruda da 50 tablet hediye edeceğiz. Yarışmamıza katılıp bizleri takip ederek, tablet kazanan vatandaşlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.



Başkan Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler

Şahinbey Belediyesinin sosyal medya üzerinden sorduğu sorulara doğru cevap veren vatandaşlar aldıkları hediyeden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Başkanımızın tüm hizmetlerinden memnunuz. Özellikle bu pandemi sürecinde sosyal medya üzerinden sorular sorarak çeşitli hediyeler veriyor. Başkanımıza bizlere vermiş olduğu hediyeler ve hizmetler için teşekkür ederiz” diye konuştu.

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