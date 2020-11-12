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Büyükşehir desteğiyle GAGİAD’ın yeni hatıra ormanı kuruldu

İHA

Büyükşehir desteğiyle GAGİAD’ın yeni hatıra ormanı kuruldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) tarafından yeni tip Korona virüs (COVİD19) Salgını Dönemi’nde sağlık çalışanları adına yeni oluşturulan hatıra ormanına fidan dikimi yapıldı.
Cumhuriyetin yüzüncü yılına kadar Gaziantep’te 27 milyon yeni fidan hedefi için kamu ve sivil toplum kuruluşlarının başlattığı seferberliğe bir yenisi daha eklendi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle GAGİAD tarafından ikinci hatıra ormanı oluşturulmasının startı 5’nci Organize Sanayi Bölgesi Dülük mevkiinde verildi. Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan COVİD19 Salgını döneminde pandemi servislerinde görevli 5 bin 168 sağlık çalışanına destek vermek amacıyla adlarına fidan dikilen etkinliğe Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi katıldı. Program sonunda desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e GAİGAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer tarafından plaket verildi.
"Bu ağaç sevgisinin ötesinde bir gelecek, iklim projesi"
GAGİAD’ın iş dünyası için bir mektep olduğunu ve yetişmiş insan gücünün şehirde muhafaza etmeyi başaran bir sivil toplum kuruluşu görevini üstlendiğini aktaran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bizi farklı kılan en büyük şey üretim gücümüz. Gaziantep Modeli’nde ki en büyük farklardan biri babanın getirdiği yerin üzerine koyarak ileriye taşıyan, Dünya’nın en iyi üniversitelerinde yetişmiş, bilgiye ulaşıp, ekonominin nereye gittiğini gören gençlerimiz, bizi daha ötedeki yerlere taşıyor. Örgütlenme demokrasinin en büyük gücüdür. 27 yıl önce bu anlayışı koymak büyük bir ufuk ve vizyon istiyor. Bu yüzden kurucu iradeye, bütün başkanlara teşekkür ediyorum. Bir vizyon var. Pandemiden dolayı bunu sağlıkçılar adına her biri için koyduğumuz zaman çok daha önemli bir hal alıyor. Küresel ısınma devam ederse çocuklarımıza bırakacak bir Dünya kalmayacak. Bize bırakılan en büyük görev şanlı tarihimizden aldığımız bu şehri, ülkeyi ve dünyayı geleceğe taşımak. Dünya, ‘bu hastalıktan kurtulmak istiyorsak koruyucu önletici tedbir almamız gerekiyor’ diyor ve cevap olarak ‘Yeşil Ekonomi’ yi gösteriyor. Toprağı, havayı ve suyu korumamız lazım. Bunun içinde iyi bir koordinasyon gerekiyor. Avrupa, ‘Çevre kirliliğini engelleyecek, yeşil ekonomiyi güçlendirecek her türlü desteği hazırız’ diyor. Kirletmeyi azaltarak geçmişe dayalı olan bu birikmeyi azaltacak hızlı tedbirler alacağız. Büyükşehir olarak ‘Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller’ diyerek bir çalışma başlattık. Yılda bir milyon fidan dikeceğiz. Her cumartesi ve pazar ağaç dikmeye devam edeceğiz. Büyük ağaçlar dikelim dedik. Bilimle gelen bilgiyi alarak toprak yapısına göre ekim yapacağız. Sivil toplumla bu işi birlikte yürüteceğiz. Bu ağaç sevgisinin ötesinde bir gelecek, iklim projesi” diye konuştu.
"Fidan dikerek çözümün parçası oluyorsunuz"
Gaziantep Valisi Davut Gül, yatırımların potansiyele geldiğini ifade ederek, “GAGİAD’a bakınca Gaziantep’in potansiyelini görüyoruz. Şehrin meselelerinde bunu görmeye devam edeceğiz. Şunu da görüyoruz ki Türkiye’de dikilen ağaç sayısı ve yeşil alan sayısı sürekli artıyor. 2023 için 27 milyon fidan dikme hedefimiz var ve bütün kuruluşlarımızın dikilecek fidan sayısını arttırarak bu sayıya ulaşacağız. Büyükşehir’in boylu fidanlar dikmesi ayrıca önemli. Fidan dikerek sorunun değil çözümün parçası oluyorsunuz” dedi.
"Bu topraklara katkı sağlamak bizim asli görevimiz"
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ise yaptığı konuşmada 27’nci yılını kutlayan, kente ve topluma değer katmayı görev edinen GAGİAD’ın ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda proje üreten gelişime açık yenilikçi bir vizyon ile hareket ettiğini belirterek şunları söyledi: “Oluşturduğumuz eğitim ve çevre fonuyla daha yeşil bir Gaziantep için her sene binlerce fidanı toprakla buluşturuyoruz. Biz yeryüzündeki yaşamın sürekliliği açısından ormanları gelecek kuşaklara bırakacağımız en kıymetli kaynaklardan biri olduğuna inanıyoruz. Gazi şehrin birden fazla unvanı var. Sanayi, kültür, gastronomi, fuar şehri olarak Türkiye’de adından söz ettiren bir şehir olarak devam etmesi yanı sıra GAGİAD olarak bizim arzumuz unvanlarının yanına yeşil şehir unvanını kazandırmaktır. 27 milyon ağaç projesi için bizde varız ve her zaman var olmaya devam edeceğiz. Doğa bekçi ile değil sevgiyle korunur. Ormanlarımızı yangından ve kaçakçılardan korumak hepimiz için bir vatandaşlık görevi olmalı. Ülkemizin yaşanabilir bir vatan olması için bilinçlendirmek şarttır. İşte bu sebeple bu topraklara katkı sağlamak bizim asli görevimiz. Yeni hatıra ormanımızda pandemi sürecinde ülkemiz için özveri ile çalışan, gecesini gündüzüne katarak can siperane çalışan hemşerilerimize, doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür olarak 5 bin 168 COVİD Servisi çalışanları adına fidan dikerek onların adına geleceğe bir nefes olmak istedik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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