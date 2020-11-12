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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasının terk ettiği iki çocuk annesi kadın 1 haftadır kayıp

İHA

Kocasının terk ettiği iki çocuk annesi kadın 1 haftadır kayıp

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yaşayan ve 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Neslihan Kaya, eşi tarafından terk edilince bunalıma girdi. Alkol bağımlısı olan ve tedavi görmesine rağmen bağımlılıktan kurtulamayan kadına bir haftadır ulaşılamıyor.
Nurdağı ilçesinde yaşayan ve 9 yıldır evli olan 2 çocuk annesi Neslihan Kaya(40), 5 yıl önce eşinin kendisini terk etmesi nedeniyle psikolojik bunalıma girdi. Alkol bağımlısı olan kadın, gördüğü tedaviye rağmen bağımlılıktan kurtulamadı. Bağımlılık nedeniyle 2 çocuğu da çocuk yuvasına verilen kadından son 1 haftadır haber alınamıyor. Divane olan kızının kimi zaman parklarda sabahladığını anlatan acılı anne Hanım Kaya, ne parklarda ne sokaklarda 6 gündür kızını gören olmadığını kaydetti. Anne Hanım Kaya (68), "Kızım, resmi nikahı olmayan eşinin terk etmesi nedeniyle bunalıma girdi. Kendisini alkole verdi ve bağımlısı oldu. Sürekli alkol alırdı, parklarda, sokaklarda uyanırdı. Bir kaç gün görmediğimiz olurdu, sonra sarhoş bir halde gelir duş alır, ayılır yine giderdi. Kocasını çok severdi, gidişine dayanamadı, kabullenemedi. Kızımın bu durumu nedeniyle torunlarını da çocuk yuvasına verdik. Torunlarım anasız büyüyor" dedi.
"Kızım ölmüşse, en azından ölüsü bulunsun"
Kızının hayatından endişe ettiğini belirten acılı anne, "Nurdağı'nda aramadığım yer kalmadı. Ancak kızımdan hiç bir iz yok. Kimi zaman sokaklarda görür eve getirirdik. Bazen kendisi de gelirdi. Şimdi ne parklarda ne sokaklarda göremiyoruz. Eve de gelmiyor. Hiç böyle uzun süreli eve gelmediği olmadı. Aklıma kötü şeyler geliyor. Acaba öldürüp bir yere mi attılar. Yada alkol komasına girdi bir yerde öldü mü bilemiyorum. Sarhoş halde düşüp, yaralansa ve kimse görmese, orada ölür gider. Kızım ölmüşse en azında ölüsünü bulunsun. Umudumu keserim, mezarı olur, bunla kendimi avuturum. Şimdi ise nerede, nasıl bir durumda, ne yapıyor hiç bilmiyorum, her gün göz yaşları döküyorum" şeklinde konuştu.
Sokak sokak dolaşarak kızını arıyor
Kızının kaybolmasının ardından Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne de başvurduğunu belirten anne Hanım Kaya, kendisini kapı kapı, sokak sokak dolaşarak kızını arıyor. Kızını bulana kadar aramaya devam edeceğini anlatan Kaya, "Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne de kayıp ilanı başvurusunda bulundum. Her gün çarşıya gidip takıldığı yerdeki iş yeri sahiplerine, çevredeki vatandaşlara, esnaflara her gün kızımı görüp görmediğini soruyorum. Kızımı bulmak için gereken her şeyi yapacağım. Görenlerden isteğimiz bize haber versin. Bu acıya daha fazla dayanamayacağım" diye konuştu.
Kızının ölüsünü yada dirisini bulacağına inandığını da sözlerine ekleyen Hanım Kaya, kızını görenlerin kendisine yada polise ulaşmasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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