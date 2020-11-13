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Acı biber yemek ömrü uzatıyor

DHA

Acı biber yemek ömrü uzatıyor


Mustafa KANLIKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, acı biberdeki 'kapsaisin' maddesinin ve içinde bulundurduğu vitaminlerin faydalı olduğuna ve erken ölüm riskini azalttığı görüşüne uzmanlar destek verdi. Doktor Fırat Dalgıçer, biberin antioksidan özelliği ile özellikle kolon kanserine karşı koruyucu etkisi bulunduğunu belirterek, "Acı biberin oldukça faydalı bir besin maddesi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
ABD'de yapılan yeni bir araştırmada, düzenli olarak acı biber yemenin, kanser veya kardiyovasküler hastalıklarda dahil olmak üzere hastalıklardan kaynaklanan erken ölüm riskini azalttığı belirlendi. Ayrıca acı biber yemenin, ömrü dörtte bir oranında uzattığı da açıklandı. Bilim insanlarının bibere acı tat veren kapsaisin adlı bileşiğin anti-inflamatuar özellikleri olduğunu, tümörlerle mücadele edip kan şekeri seviyelerinin dengede tutulmasını sağladığını belirtilmesinin ardından acı biberin en çok üretildiği ve tüketildiği kentler arasında yer alan Gaziantep'te de uzmanlar ve vatandaşlar bu görüşe destek verdi.
'HEM BAĞIŞIKLIĞI ARTTIRIR HEM KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR'
Acı biberin oldukça faydalı bir besin maddesi olduğunu ifade eden Doktor Fırat Dalgıçer, "Acı biber bölgemizde yoğun olarak tüketilen bir besin maddesi. Acı biberin içinde kapsaisin, A,B,C vitaminleri bulunmaktadır. İçeriğine bağlı olarak acı biberin antioksidan etkisi bulunmaktadır. C vitamine bağlı olarak vücudun direncini ve bağışıklık sistemini artırmaktadır. Acı biber yüksek lif içeri ile doygunluğu artırdığı için bu da kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Antioksidan özelliği ile özellikle kolon kanserine karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır. Acı biberin oldukça faydalı bir besin maddesi olduğunu söyleyebilir. Acı biberin ömrü uzattığına yönelik araştırmalar var ama tüketilmesinin oldukça faydalı olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.
'SAĞLIKLI BİR YAŞAMLA BİRLİKTE ÖMRÜ UZATIR'
Sağlıklı bir yaşamla birlikte acı biberin ömrü uzatacağını söyleyen Gıda Mühendisi Halil İbrahim Çadır ise, "Bizim bölgenin damak tadına en uygun tat acıdır. Acı, kahvaltıda, öğle yemeğinde, her öğünde tüketilir. Biberin içinde kapsaisin maddesi, betakaroten, C vitamini var. Bunlar insan vücuduna yararlı olan şeyler. Biber lifli yapıda olduğu için kilo vermeyi hızlandırır. Bunların hepsini bir arada düşünürsek, sağlıklı bir yaşamla acı biber ömrü uzatır diyebiliriz" dedi.
'ACI BİBER LEZZET VE SAĞLIK KATIYOR'
Yemeklerde acı biberi çok kullandıklarını belirten restoran işletmecisi Ahmet Çadır, acı biberin hem lezzetli hem de koruyucu olduğunu belirterek, "Gaziantep ve çevresinde yemeklerimizde biberi çok kullanırız. Acı biber her anlamda lezzet ve sağlık katıyor. Özellikle beyrana özel üretilen pul biberimizi ekleriz. Birçok hastalığa karşı acı ile önlem alıyoruz. Biz de buradan biberi yiyelim sağlıklı kalalım diyoruz" dedi.
Kahvaltıda ve kebapların yanında acı biberden asla vazgeçilmeyeceğini söyleyen vatandaşlar ise araştırmanın ardından biber tüketimlerini daha da artıracaklarını ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ
2020-11-13 10:08:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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