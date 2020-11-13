ANKA’da mikrocerrahi ile bel fıtığından kurtuldu

Uzun süredir bel ve bacak ağrısı çeken ve bel fıtığı bulunduğu tespit edilen genç kadın, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Gaziantep’te yaşayan 37 yaşındaki Elif Çapa, uzun süredir bel ve bacak ağrısı çekiyordu. Yürümekte zorlanmaya başlayan ve ağrıları artık dayanılmaz hale gelen Çapa, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne başvurdu. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Demir tarafından muayene edilen genç kadında yapılan tetkikler sonucu bel fıtığı (Lomber Disk Hernisi) tespit edildi. Kendisine bel fıtığı ameliyatı önerilen ve bu öneriyi kabul eden genç kadın, Op. Dr. İsmail Demir ve ekibi tarafından mikrocerrahi tekniği kullanılarak gerçekleşen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Topallayarak geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

Operasyonun ardından ağrılarından kurtulan ve rahat bir şekilde yürümeye başlayan Elif Çapa,” Uzun süredir bel bacak ağrısı çekiyordum. Daha önceleri dinlendiğimde ağrılarım geçiyordu. Ancak son dönemlerde ne ilaç tedavisi ne de fizik tedavi ağrılarımı dindirmeye yetmedi. Bu da günlük hayatımı olumsuz yönde etkiledi ve hayat kalitemi düşürdü. Aslında bu süreçte çevremden aldığım yanlış duyumların etkisinde kalarak ağrılarımı ilerletmiş ve ertelemiştim. Ağrılarım dayanılmaz hale gelince araştırma yaptım ve ANKA Hastanesi’ne başvurdum. Burada bel fıtığı olduğumu ve ameliyat olmam gerektiğini öğrendiğimde ilk başta korktum. Ancak şu an korkularımın yersiz olduğunu anladım. Şu an çok mutluyum. Çok rahat, ağrısız bir şekilde yürüyebiliyorum. Doktorumun ellerine sağlık, sıkıntılarım bitti. Ameliyat olduktan 6 saat sonra yürüyebildim. Daha rahat hareket etmeye başladım. Desteksiz kalkabiliyorum, yürüyebiliyorum. Yeniden dünyaya gelmiş gibiyim” dedi.

Mikrocerrahi ile komplikasyon riski minimum

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Demir başarılı geçen operasyonla ilgili şu bilgileri verdi, “Hastamız bize şiddetli bel ve bacak ağrısı şikayeti ile başvurdu. Ağrılar o kadar şiddetlenmiş ki, artık yürümekte bile zorlanır hale gelmiş. Yaptığımız tetkikler sonucu hastamızda bel fıtığı bulunduğunu tespit ettik ve ameliyata karar verdik. Mikrocerrahi tekniği kullanılarak gerçekleştirdiğimiz operasyonun ardından hastamızın ağrıları geçti, durumu gayet iyi. Operasyondan hemen sonra rahat bir şekilde yürümeye başladı. Mikrocerrahi ile gerçekleşen operasyonların iyileşme süreci ve operasyon sonrası görülen olumsuz etkiler diğer yöntemlere göre daha az görülür. Ameliyatta kullanılan mikroskop sayesinde dokular ayrıntılı olarak görülerek komplikasyon riski minimuma indirilir. Mikrocerrahi yönteminde daha az kesi yapıldığından dolayı daha az kas dokusu hasarı olur, yaranın iyileşmesi daha çabuk olur. Hasta ameliyattan 46 saat sonra yürüyebilir ve ertesi gün taburcu olup, normal günlük yaşantısına dönebilir."

Ameliyattan bir gün sonra taburcu edilen ve topallayarak geldiği hastaneden yürüyerek çıkan Elif Çapa, doktor, hastane yönetimi ve hastane personellerine destek ve ilgilerinden dolayı teşekkür etti

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.