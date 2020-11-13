Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine darbe Kentte son bir haftada yapılan operasyonlarda 208 şüpheli gözaltına alındı Gözaltına alınan şüphelilerden 28’i tutuklandı

Gaziantep’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 5’i tutuklandı. Emniyet tarafından kentte son 1 haftada yapılan operasyonlarda ise toplam 308 şahıs gözaltına alınırken tutuklananların sayısı ise 28 oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde düzenlenen ‘NarkoTerörAsayiş’ uygulamalarında, uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından son bir haftada 308 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 28’i çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.



92 aranan şahıs yakalandı

Asayiş uygulamalarında ise son 24 saatte aranması olan 92 şahsa işlem yapılırken, hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda 22 şüpheli yakalandı. 21 faili meçhul olay aydınlatılırken ruhsatsız 10 tabanca, 3 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 256 adet fişek, çalıntı 2 araç, 3 motosiklet ile çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

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