Gaziantep FK’da moraller yerinde

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Lige kötü bir başlangıç yapan Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz hafta evinde ağırladığı Beşiktaş’ı 31’lik skorla yenmesinin ardından kulüpte moraller yerine geldi.

Beşiktaş’ı evinde 31’lik skorla yenen Gaziantep Futbol Kulübünde moraller yerine geldi. Son 5 yılın en kötü lig başlangıcı yapan kırmızısiyahlılar, ilk 5 haftada galibiyet yüzü görmemişti. İlk galibiyetini 6.haftada evinde ağırladığı Konyaspor’u 10’lık skorla yenerek alan Gaziantep, 8 maçta 1 mağlubiyet, 5 beraberlik ve 2 galibiyet alarak 11 puanla lig tablosunda 8. sırada yer alıyor.

Geçen yılı 46 puanla 8. sırada bitiren kırmızısiyahlılar bu yılki çıktıkları ilk 5 maçta sadece 4 puan toplaması taraftarının tepkisine sebep olmuştu. Her maç üstüne katarak ilerleyen Gaziantep Futbol Kulübü önce Konyaspor’u daha sonra Beşiktaş’ı evinde yenerek, moraller yerine geldi.



7 maçtır yenilmiyor

İlk hafta deplasmanda Galatasaray’a 31’lik skorla yenilen Gaziantep Futbol Kulübü, 7 haftadır mağlubiyet yüzü göremezken, 8 hafta sonunda 2 galibiyet 5 beraberlik alarak 11 puan topladı.

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