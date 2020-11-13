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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayınpederini öldüren sanığa 25 yıl hapis

İHA

Kayınpederini öldüren sanığa 25 yıl hapis

Gaziantep’te arazi anlaşmazlığı kavgasında kayınpederini öldüren sanık Adem Batar’a müebbet hapis cezası verildi. Cezada indirime gidilerek sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Tokdemir Mahallesi’nde 2 yıl önce fıstık arazisi anlaşmazlığı yüzünden yaşadıkları tartışma sonucunda kayınpederi Ahmet Batar’ı (49) öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Gaziantep 4 Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Adem Batar hakkında karar çıktı. Sanık Batar duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken diğer sanıklar Ekrem B., Ali D. Muhammet Ekrem B. ile avukatı Nesrin Tuncel ve Ahmet Batar’ın yakınları duruşmada hazır bulundu.
Duruşma, iddia makamının mütalaasını açıklamasıyla başladı. İddia makamı, sanık Batar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

“Öldürme kastım yoktu”
Mütalaaya karşı savunma yapmak için söz alan sanık Batar, öldürme kastının olmadığını nefsi müdafaa yaptığını savundu. Kendisini ve çocuklarını korumaya çalıştığını söyleyen Batar, “Önce Ahmet Batar bana saldırdı. O bizi öldürmek istedi. 27 aydır haksız yere tutukluyum. Çocuklarımı göremiyorum. Benim üzerime mermiler yağarken mecburen kendimi savunmak zorunda kaldım. Üzerime plan kurdular. Eşim olaydan önce tuhaf davranışlar sergiliyordu. Olaydan sonra anladım ki eşim beni köye götürüp babasına öldürtmek istedi. Olayın tek görgü tanığı iki oğlumdur. Çocuklara da baskı yaptıkları için aleyhime ifade veriyorlar. Benim öldürme kastım yoktu” dedi.

“İlk hareket maktulden gelmiştir”
Sanık avukatı Mustafa Batar, mahkemeye gelen tanıkların yalan beyanda bulunduklarını iddia ederek karşı tarafın olayın tanığı olan kişileri kullandığını söyledi. Batar, “İddianamede belirtildiği gibi maktule 5 kişi saldırmış olsa maktulün vücudunda izler olurdu. Sanığın meşru müdafaadan yaralanması istenmiyor. İlk hareket maktulden gelmiştir. Sanığın beraatını ve tahliyesini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarıma baskı yapmadım”
Mahkemede söz alan sanık Batar’ın eşi Canan B., 7 yıl boyunca gördüğü eziyete ve şiddete çocuklarının hatırı için ses çıkarmadığını belirterek, “Çocuklarım babasız büyümesin diye şiddete boyun eğdim. Evlatlarıma hiç baskı yapmadım. Ben onlara ‘Ne gördüyseniz onu anlatın’ dedim” dedi.

“Maktul silahla vurulmasaydı aldığı darbelerden dolayı ölürdü”
Maktulün aile avukatı Nesrin Tuncel, sanıkların önce maktulü darp edip ardından öldürdüklerini ifade etti. Maktulün silahla öldürülmemesi durumunda aldığı darbelerden dolayı hayatını kaybedeceğini aktaran Tuncel, “Tüm sanıkların cezalandırılmasını istiyoruz. Karşı tarafın beyanları doğru değildir. Maktul kaburgalarına kadar kırmışlar” diye savunma yaptı.
Karardan önce son sözleri sorulan sanıkların hepsinin son sözü “Suçsuzum, beratımı isterim” oldu.
Son sözlerin alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Ekrem B.’nin beraatine, sanık Adem Batar’ın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına, kararda indirim uygulanarak 25 hapis cezası verilmesine, sanık Eyüp D. ile Muhammet Ekrem B.’ye 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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