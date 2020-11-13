Araban'da korona virüs uyarısı

Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ile Belediye Başkanı Hasan Doğru’dan yaptığı ortak açıklamayla vatandaşlara kovid19 koronavirüs salgının hızla arttığını belirterek, ilçe halkına kurallara uyulması konusunda çağrıda bulundu.

Koronavirüs salgınında vaka ve temaslı sayılarında artışın yaşanmasıyla birlikte korkutmaya başladığı Gaziantep’in Araban İlçesi merkezi ve kırsalında Pozitif vaka sayısının 100’ün üzerine, temaslı sayısının da 300’ün üzerine çıkmasının ardından ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ile Belediye Başkanı Hasan Doğru ortak açıklama ile vatandaşlar uyarılarda bulundu. İlçe genelinde Kovid19 koronavirüs salgınının arttığı ve ölümlerin yaşandığı hatırlatıldığı açıklamada, pandeminin başladığı Mart ayından itibaren virüsün yayılımını önlemek için ilçede yürütülen başarılı çalışmalara da dikkat çektildi. Alınan tedbirlere uyulması nedeniyle normalleşme sürecine kadar virüsün kontrolü kaybedilmediği belirtilen açıklamada, "Ancak normalleşme sürecinde ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan vatandaşların kurallara uymaması nedeniyle virüs hızlı bir şekilde ilçe merkezi ve kırsalında yayılmaya başladı. Son günlerde hızla artışa geçen salgının yayılmasıyla birlikte ilçe merkezi ve kırsalında ölümlerin yaşandı. Çevre il, ilçe ve köylerden insanların ilçe merkezi ve kırsal mahallelere gelip aile ziyaretleri ile gizlice yapılan düğün ve taziyelere katılmaları virüsün hızla yayılmasına neden oldu. Bu nedenle bu zorlu süreçte kimse mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamalıdır. Çevre il, ilçe ve köylerden gelen misafirleri kabul etmeyin ve sizler de hiçbir şekilde aile fertlerinin dışında kimseye misafirliğe gitmeyin" uyarıları yer almadı.

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