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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te hükümlüleri topluma kazandıracak protokol

İHA

Gaziantep'te hükümlüleri topluma kazandıracak protokol

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Hükümlülerin Eğitsel, Sosyal ve Kültürel Gelişimlerini Desteklemek Konulu İş Birliği Protokolü imzalandı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından hükümlü ve denetimli serbestlikten yararlanan vatandaşların topluma kazandırılmasına yönelik eğitim programları düzenlenecek.
Cezaları infaz edilen vatandaşların toplumsal hayata dönüşlerinde sorun yaşamaması ve kendini daha güçlü ve yetenekli hissetmesi için faaliyetlerini sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcılığıyla beraber kapsamlı bir protokole imza attı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ile ortak yürütülecek olan projeyle yaptıklarından pişman olmuş, toplumla bütünleşmeye hazır, kendi ayakları üzerinde durabilen, kurumda geçirdikleri süreci yeni bir başlangıç için fırsat olarak görebilen ve değişime yüzünü dönen bireyler yetiştirmek, hükümlüleri topluma kazandırmak ve yeniden suç işlemelerini önlemek hedefleniyor. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli’nin katılımıyla “Hükümlülerin Eğitsel, Sosyal ve Kültürel Gelişimlerini Desteklemek Konulu İş Birliği Protokolü” imzalandı.
Protokolle birlikte Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde büyükşehir tarafından konferans, seminer, kurs, söyleşi, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenecek. Mahkumların cezaevinde geçirdiği süreci, onların sonraki yaşamlarına anlam katacak, tahliye sonrası topluma uyum süreçlerini kolaylaştıracak ve yaşamlarında hayatlarını idame edecek meslek kazanmalarını sağlamak için Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı ve GASMEK kursları aracılığıyla okuma etkinlikleri, yarışmalar, sohbet halkaları, söyleşiler ile mahkumlara değerler eğitimi bilinci verecek. Ney, gitar, saz gibi enstrümanları kullanmaları ve meslek edindirme kurslarına katılımları sağlanacak.
“Fırsat verildikçe büyük başarı hikayeleri çıkıyor”
Protokol sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, daha önceki başsavcılarla hem denetimli serbestlikte, hem de cezaevlerinde mahkumlarla ilgili önemli sosyal projeler ürettiklerini hatırlatarak, “Projelerimizin şu anda etki analizlerini yapıyoruz. Özellikle aile mahkemeleriyle beraber çalıştığımızda GADEM ile gördük ki tüm Türkiye’ye örnek bir model çıktı. Şimdi de bunu daha da geliştiriyoruz. Tam bir program oluşturduk. Kim kendini hangi alanda geliştirmek istiyorsa, hayata yeniden döndüğünde kendini çok daha güçlendirecek, yeteneklerini geliştirecek altyapı oluşturuyor. Musiki, resim, kültür programları, sosyal projeler ve çıkardıkları ürünlerin pazarlanmasına kadar planlandı. Orada onların bizden istedikleri her şeyi yapacak sosyal aktivitelerin altyapısını hazırlıyoruz. Başsavcımıza da yeni döneminin hayırlı olmasını diliyorum. Biz aile ve toplum merkezli sosyal projeleri üretemeye ve herkesin bu haklardan istifade etmesine çalışmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 5 yıldır çalışıyoruz ve bunların sonuçlarını aldık. Her bir kardeşimiz için sonraki süreçte yaşamla ilgili beklentilerini arttıracak destek programları yapacağız. Fırsat verildikçe büyük başarı hikayeleri çıkıyor” dedi.
“Bu tip protokoller hükümlüleri topluma kazandırmada ciddi anlamda katkı sunacak”
Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli ise kuruma atandığı günden bu yana Büyükşehir Belediyesi’nden büyük destek gördüklerini aktararak, “Cumhuriyet Başsavcılığı olarak hem soruşturmada, hem kovuşturmada hem de infazdan sonra ciddi görevlerimiz var. Cezaevleri, denetimli serbestlik müdürlüğü gibi bize bağlı kurumlardaki amacımız ‘Hükümlülerin topluma nasıl kazandırabiliriz?’ , ‘Yeniden suç işlemelerini nasıl önleriz?’ bunların gayesi içindeyiz. Bu anlamda bunları gerçekleştirmek için paydaş kurumlara ihtiyacımız var. Gerek büyükşehir, gerek ilçe belediyeler gerekse üniversiteler ve STK’larla iş birliği içerisinde topluma kazandırılması ve meslek edinmesi adına cezası infaz edildikten sonra ileriki yaşamında birey olarak manevi ve kültürel anlamda daha iyi gelişmesi için ne yaparız onun gayreti içerisindeyiz. Bu tip protokoller ciddi anlamda katkı sunacak” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy, hali hazırda denetimli serbestlikten yararlananlara yönelik eğitim çalışmaları olduğunu ileterek, “Özellikle kadınlara yönelik aile içi iletişime yönelik, çocuklara bakma ve öfke kontrolü ile ilgili eğitim veriyoruz. Oradaki çocuklara yönelik, psikolog ve pedagoglarımız eğitim veriyor. Aynı zamanda sosyal yardımlarda bulunuyoruz. Önümüzdeki süreçte yeni eğitimlerle devam edeceğiz. Ayrıca ayrılık aşamasına gelenleri GADEM ile psikolojik bir destek veriyoruz. Bu destekle boşanmaktan vazgeçiyorlar. Çocuklarımızı aile ortamında büyümelerini amaçlıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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