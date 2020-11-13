Polis hırsızlara göz açtırmıyor: 7 şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te 8 oto ve 6 motosiklet hırsızlığı yapan 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, oto ve motosiklet hırsızlığına yönelik 27 Ekim 12 Kasım tarihleri arasında yaptıkları çalışmalarla Şahinbey ve Şehitkamil İlçelerinde 8 oto, 6 motosiklet ve 1 plaka hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.