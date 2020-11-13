Şahinbey’de 9 hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Gaziantep’te 9 faili meçhul hırsızlık olayının şüphelisi 3 zanlı ve çalıntı malzemeleri satın alan bir şahıs polis ekiplerince yakalandı. Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 olayda parmağı olan 3 hırsızlık zanlısı ve çalınan malzemeleri satın alan bir şahıs, polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların iş yerlerinde yapılan aramalar sonucunda çok sayıda çalıntı malzeme ile 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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