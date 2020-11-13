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Kayıp kızının bulunduğunu öğrenen anneden polislere teşekkür

DHA

Kayıp kızının bulunduğunu öğrenen anneden polislere teşekkür


Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde 1 haftadır kayıp olan Neslihan Kaya (40), polis ekiplerince bulundu. Ancak kendisini arayan annesinin yanına dönmedi.
Aslanlı Mahallesi'nde yaşayan ve eşinden ayrıldıktan sonra alkol bağımlısı olan 2 çocuk annesi Neslihan Kaya, 1 hafta önce yurtta kalan çocuklarını göreceğini söyleyerek, evden ayrıldı.
Ancak geri dönmedi. Kızının hayatından endişe eden anne Hanım Kaya da polise kayıp başvurusunda bulundu.
Polis ekipleri, bir hafta sonunda Neslihan Kaya'yı Gaziantep kent merkezinde buldu. Kaya, polislere annesinin yanına dönmek istemediğini söyledi.
Nurdağı Emniyet Müdürlüğü'ne çağırılarak bilgi verilen Hanım Kaya, polislere teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK
2020-11-13 17:41:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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