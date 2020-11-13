Jandarma’dan uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

Jandarma, uyuşturucu imal ve ticareti yapan organize suç örgütüne şafak baskını düzenledi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 13 şüphelide gözaltına alındı.

Konuya ilişkin Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan istihbari çalışma neticesinde, uyuşturucu imal ve ticaretini örgütlü olarak yapan organize suç örgütünden olduğu değerlendirilen,13 şüpheli şahsa yönelik operasyon kapsamında, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 2 kilo 465 gram jamaika, 214 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1, 5 Ml. İmalatta kullanılan kimsayal madde 13 şüpheli şahıs ile birlikte ele geçirilmiştir” denildi.

Şüphelilerin Jandarmadaki sorgularının ardından çıkartıldıkları mahkemece utuklanarak cezaevine gönderildi.

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