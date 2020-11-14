Gaziantep'te kaçak sigaraya 2 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, 2 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 2 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyulurken, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-11-14 11:29:04



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