Gaziantep'te 1 günde 647 kişiye 'koronavirüs' cezası

Tunus ve Libya arasında 8 aydır kapalı olan kara sınırı açıldı

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GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, dün koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 647 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde dün yapılan denetimlerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 647 kişiye 900'er lira idari para cezası uygulandı. Kontrollerde, karantina adreslerini terk ettiği belirlenen 20 kişi de 3 bin 150'şer lira ceza uygulanarak, yurda yerleştirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-11-14 11:35:09



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