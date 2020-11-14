Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular Otomobil 3 ağacı devirerek durabildi Otomobilin ağaçları biçmesi güvenlik kamerasında

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Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 3 ağaca çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kaldırımda yürüyen iki kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.



Kaza Gaziantep'in İslahiye İlçesi Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Muzaffer Y. idaresindeki 65 AAG 628 plakalı Woswagen marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki üç ağaçı biçtikten sonra duvara çarparak durabildi. kaza anında kaldırımda yürüyen iki kişi ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada can kaybı yada yaralanan olmazken, otomobilde hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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