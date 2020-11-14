Suriyeli 7 kişilik aile, yangından kurtarıldı

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Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan Suriyeli 7 kişilik aile, alevlerin arasından kurtarıldı. Yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Karagöz Mahallesi'nde 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede, öğle saatlerinde, soba bacasından düşen kıvılcımla yangın çıktı. Alevlerin sardığı evde, Suriye uyruklu anne ve baba ile 5 çocuğu mahsur kaldı. Komşuların ihbarıyla eve gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, bir yandan da alevlerin arasında kalan aileyi kurtardı. Dumandan etkilenen 7 kişilik aile ve 2 itfaiye eri, bölgede hazır bekletilen ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yangında ev ile eşyalar kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2020-11-14 15:17:56



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