Gelir getirici 700 bin fidan Oğuzeli'nde toprakla buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Oğuzeli İlçesi’nde bulunan Kavunlu Kırsal Mahallesi’nde yürütülen Oğuzeli Ağaçlandırma Projesi kapsamında Gaziantep Valisi Davut Gül ile beraber gelir getirici fidan dikimine katıldı. Proje kapsamında dikilen ağaçlar bakımlarını yapmaları şartıyla köyde yaşayanlara verilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi ile beraber kırsal kalkınmayı ve köy ekonomisine katkı sağlayarak refahı arttırması amacıyla örnek uygulamalardan biri olan, Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen Oğuzeli Ağaçlandırma Projesi için Kavunlu Kırsal Mahallesi’nde fıstık ağacı fidan dikimine katıldı. Gelir getirici ağaçların fidanlarının dikildiği programa Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da katıldı. 5 bin 80 dekarlık arazide gerçekleştirilen projede kızılçam, Antep Fıstığı, fıstıkçam, sumak, badem, kekik, akasya, lavantadan oluşan 700 bin fidan toprakla buluştu.

Sahanın ağaçlandırılmasıyla öncelikle toprağın erozyonla kaybının engellenmesi ile orman ve yeşil alan miktarının arttırılması hedefleniyor. Küresel ısınma ve kuraklığa karşı önlem olarak görülen ağaçlandırma çalışmasında gelir getirici ağaçlarla bölgedeki araziler değerlendirilerek, ağaçların bakımlarını üstlenmeleri kaydıyla köyde yaşayanlara verilecek. Böylelikle köy ekonomisine katkı sağlanması ve vatandaşın refah seviyesinin arttırılması ile göçün engellenmesi amaçlanıyor.

“Topraktan, güneşten gelen büyük bir medeniyet var”

Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin sanayi şehri olduğunu ama gıdaya dayalı sanayinin de hızla büyüdüğünü belirterek, “Özellikle gastronomideki farkımız içindeki baharatlarımız, sumak başta olmak üzere nar ekşisi, salçamız ve fıstığımız. Dolayısıyla bu lezzeti veren şey topraktan başlıyor. Topraktan, güneşten gelen büyük bir medeniyet var. Bu zinciri, bu ekosistemi güçlendirmemiz için toprağa dönmemiz gerekiyor. Onun için bugün buradayız. Özellikle fıstığı, zeytini toprakla daha fazla buluşturduğumuzda bundan kaynaklı istihdam oluşturacak olan çiftçilerimizi, köylülerimizi de bu sistemi entegre ettiğimizde olağanüstü başarılı bir ekosistemi hayata geçirmiş olacağız. Burada Tarım ve Orman Bakanlığımızın hakikaten başarılı bir projesi var. Valimizle genel müdürümüze gittik, bunların hepsini konuştuk, bakanlarımız, vekillerimiz büyük bir takım olarak bu işin arkasındayız. 10 yıl sonra buradaki her bir fıstık, fıstık ağacı olarak ürün vermeye başlayacak. Bu hale gelmeden önce de biz bunu köylülerimize, çiftçimize teslim edeceğiz. Topraktan gelen bereket çiftçimizin hem sofrasını tatlandıracak, hem de aile ekonomisini güçlendirecek” ifadelerini kullandı.

“Dikilen ağaçlar vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtılacak”

Son 10 yılda Gaziantep’te 21 milyonun üzerinde fidan dikildiğini aktaran Gaziantep Valisi Davut Gül, 2 milyon 700 bini de vatandaşlarımıza dağıtılabilecek durumda olan gelir getirici fidanlar olduğunu söyleyerek, “Toplam dikilen fidanların yüzde 20’den fazlasını bu tür gelir getirici fidanlar oluşturuyor. Fidanların tutma oranında önemli ölçüde bir başarı görüyoruz. Eksik kalan, kuruyanların yerine yenileri dikilecek. Tutanların olduğu yerde ise kırsal mahallelerde bir planlama yaparak Valiliğimiz, Orman Genel Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyemiz bunu bir takvim içerisinde vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağız. Vatandaşlarımız sadece bakımı yapılmış fidanların bundan sonraki muhafazasını sağlıyorlar. Çok ciddi bir gelir getiriyor. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir hükümet politikası. Gaziantep de bunun en iyi uygulandığı yerlerden bir tanesi. Bundan sonraki yerlerde de toprak yapısı uygunsa, gelir getirici fidan dikilebilecek durumdaysa yine aynı ölçüde gelir getirici fidanlar dikerek özellikle kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza bunları dağıtacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.