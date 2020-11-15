Otomobilin çarptığı yaşlı adam, hayatını kaybetti

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP´te yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Özer'e (80) otomobil çarptı. Özer, olay yerinde hayatını kaybederken sürücü, otomobiliyle kaçtı.
Kaza, dün akşam havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Özer´e çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Özer´in hayatını kaybettiğini belirledi.
Özer´in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis kazanın ardından otomobiliyle kaçan sürücüyü arıyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2020-11-15 11:56:51
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