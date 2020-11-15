Gaziantep'te 1317 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP'te, bir otomobilde yapılan aramada 1317 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Arıl Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri, otomobil ile kaçak sigara sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Küllü Mahallesi'nde, 27 JB 249 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 1317 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücü Ö.K., jandarma tarafından gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2020-11-15 11:59:39



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