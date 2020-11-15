Ağaçları deviren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, çarptığı ağaçları deviren otomobilin sürücüsünün yaralandığı ve 2 kişinin de aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Muzaffer Y. (43) yönetimindeki 65 AAG 628 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, kaldırımdaki 3 ağacı devirip, bahçe duvarına çarptı. Otomobil ağaçlara çarptığı sırada kaldırımda yürüyen 2 kişi de aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bahçe duvarına çarparak, duran otomobildeki sürücü Muzaffer Y. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, sürücüyü ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan kaza anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ağaçları deviren otomobilin, bahçe duvarına çarptığı ve kaldırımda yürüyen 2 kişinin de aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-11-15 12:11:05



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