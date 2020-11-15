Gaziantep´te 701 kişiye koronavirüs cezası



GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP´te, dün yapılan koronavirüs denetimlerinde kurallara uymayan 701 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, dün kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettiği saptanan 701 kişiye 900´er lira idari para cezası verildi. Denetimlerde ayrıca karantina adreslerini terk ettiği saptanan 23 kişi de 3 bin 150´şer lira ceza kesilerek yurda yerleştirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-11-15 12:20:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.