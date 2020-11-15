Sınır kapısında kaçak sigaraya darbe

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Gaziantep’in Karkamış Gümrük Kapısı'nda, Suriye’den Türkiye’ye giren araçta yapılan aramada 620 paket kaçak sigara ile 260 adet bayan tayt ve penye elbise cinsi eşya ele geçirildi.

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren 2 aracı durdurdu. Yapılan aramada 620 adet kaçak sigara ile 260 adet bayan tayt ve penye elbise cinsi eşya ele geçirildi. 2 araç sürücüsü de ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.

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