Döviz düşüşte, ikinci el çıkışta İkinci el araba hayali kuranların beklediği dövizin düşüşü piyasayı etkilemedi

Türkiye’de pandemi süreciyle alevlenen ikinci el araç piyasası dövizin de yükselişiyle tavan yaptı. Dövizin düşüşe geçtiği şu günlerde umutlanan vatandaşlar ikinci el araç pazarlarına yönelse de fiyatları görünce adeta hayalleri suya düştü.

Gaziantep’te her pazar günü sabah saatlerinde açılan ikinci el oto pazarı en hareketli günlerinden bir tanesini yaşadı. Hafta içi düşeşe geçen dövizle oto pazarına gelen vatandaşlar umduklarını bulamadı. Ne alıcının ne de satıcının memnun olduğu pazarda umutlar ithal edilmesi beklenen ikinci el araçlara kaldı.

Araç almak için pazarı dolaşan ama fiyatları görünce almaktan vazgeçen Gaffur Öztürk, sıfır araç gelirse düşüş yaşanacağını söyledi. Öztürk, “Şu an piyasa çok yüksek 20 bin liralık arabaya 3040 bin lira istiyorlar piyasa çok kötü her hafta da yükseliyor. Şu anda ne alabiliyoruz ne satabiliyoruz. İkinci el araçların da ithaliyle inşallah gelirse biraz daha düşüş yaşayabiliriz. İthal edilen ikinci el araç piyasayı etkiler ve inşallah düşüş olur” dedi.

Pandeminin etkisiyle sıfır aracın üretiminin az olduğunu belirten Galerici Ökkeş Çelik ise, “İkinci el araca talep daha çok arttı bundan dolayı fiyatlar yükseldi. Bayiye gittiğimizde 110 bin liralık bir aracı alıyorsunuz ama 2 ay sonra geliyor ve 2 ay sonra gün piyasasından teslim ediyor” ifadelerini kullandı.

Çaycıdan, fabrika işçisine herkesin galericiliğe başlamasıyla piyasanın daha da etkilendiğini ifade eden Galerici Sadullah Ay ise, devletin buna bir sınır koyması gerektiğini kaydetti.

