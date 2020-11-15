Şahinbey'de 40 bini aşkın öğretmen ve öğrenciye Tubitak dergisi

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Valiliği’nin önderliğinde 30 bin öğretmen ve proje okullarında eğitim gören 10.000 öğrencinin bir yıllık TÜBİTAK dergi aboneliği karşılamak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Şahinbey Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde imzalanan protokol ile 30.000 öğretmen ve proje okullarında eğitim gören 10.000 öğrencinin yanı sıra Deneyap atölyelerinde eğitim gören 960 öğrencinin bir yıllık dergi aboneliği Şahinbey Belediyesi tarafından karşılanacak.

"Bu protokol hepsinden değerli"

Gaziantep Valisi Davut Gül, TÜBİTAK kitap ve dergilerinin önemine değinerek, “Şahinbey Belediyesi birçok önemli işe imza atıyor ama bu protokol hepsinden değerli. Öğretmeni besleyemez, yetiştiremezsek öğrenciye çok faydamız olmaz. O açıdan TÜBİTAK kitapları ve dergileri çok önemli. Öğretmenlerimize sağlanan bu abonelik, o anlamda bir eksikliği ortadan kaldırmış olacak. Yine proje okullarında da başlangıç olarak 10.000 öğrenciye verilmesi çok önemli. 30.000 öğretmen ve 10.000 öğrenci olmak üzere toplamda 40.000 abonelik yapılıyor. TÜBİTAK’ın tüm Türkiye’deki abonelik sayılarına baktığımızda Gaziantep olarak Şahinbey Belediyesinin destekleri ile Türkiye’deki bütün aboneliklerden daha fazla abonelik yapılmış oluyor. O açıdan teşekkür ediyor, öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bununla birlikte hem deneyap atölyelerimizin altyapısı daha da olgunlaşmış, hem de eğitimdeki atılımımız taçlanmış olacak” ifadelerini kullandı.

"Gaziantep'e bilim kampı kuracağız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep’in bilim şehri olma yolunda önemli adımlar atıldığını dile getirerek “Deneyap atölyelerimiz faaliyete başladı. TÜBİTAK başkanımız ile Gaziantep’e gençlik ve bilim kampı kurma konusunda çalışıyoruz. Yine TÜBİTAK kitap ve dergilerinin satışının yapıldığı yayınevini Mecidiye Han’da açtık. TÜBİTAK, her ay çok faydalı bir çalışma olan bilim ve teknik dergisi çıkarıyor. Bu dergiyi hem öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize ulaştırmak için İlimizdeki 30.000 öğretmen ve 10.000 proje okullarımızda okuyan öğrencilerimize verilmek üzere 40.000 tane aboneliği bir yıl karşılamış olacağız. Bununla, Gaziantep, bilime, sanata daha çok yönelmiş olacak. Projemizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

"Gaziantep bilim şehri olma yolunda ilerliyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep’in eğitimde önemli mesafeler kat ettiğini belirterek, “Gaziantep bilim Şehri olma yolunda çok önemli mesafeler kat ediyor. TEKNOFEST ve deneyapların ardından tüm öğretmenlerimize bir yıl boyunca TÜBİTAK dergilerinin aboneliğini Gaziantep Valiliğimizin önderliğinde, Şahinbey Belediye Başkanımızın da destekleriyle protokol yaptık. Ayrıca proje okullarımızda okuyan 10.000 öğrencimizin tamamına aynı dergi bir yıl boyunca aboneliği yapılmış oldu. Böylesi anlamlı bir protokol için Valimiz Davut Gül’e ve Şahinbey Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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