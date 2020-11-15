Hastane odasının penceresinden atlayıp, intihar etti



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te 25 Aralık Devlet Hastanesi ortopedi servisinde tedavi gören eşine refakat eden Mustafa A. (37), hastanenin beşinci katındaki odadan atlayarak intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce kırık tedavisi için hastaneye yatan eşine refakat eden Mustafa A., kaldıkları beşinci kattaki odanın penceresinden atladı. Olayı görenlerin haber vermesiyle hastanedeki doktorlar tarafından acil servise götürülen Mustafa A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa A.'nın cesedi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2020-11-15 19:23:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.