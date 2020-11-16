Ezo gelinler tarım okulu ile hayata tutundu Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinden 7 kadın Tarımı Okulu’na giderek Tarımsal kalkınmaya örnek olan proje ile şimdi kendi ayakları üzerinde duruyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ezo gelinler tarım okulu ile hayata tutundu Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinden 7 kadın Tarımı Okulu’na giderek Tarımsal kalkınmaya örnek olan proje ile şimdi kendi ayakları üzerinde duruyorlar

İHA

Ezo gelinler tarım okulu ile hayata tutundu Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinden 7 kadın Tarımı Okulu’na giderek Tarımsal kalkınmaya örnek olan proje ile şimdi kendi ayakları üzerinde duruyorlar

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinden 7 kadın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle kurulan Tarım Okulu’na giderek, burada aldıkları eğitimin ardından Ezogelin Kooperatifi’ni kurup üretim yapmaya başladı.
Şimdilerde 7 Ezo Gelin, tarımsal kalkınma için örnek bir model olan kooperatiflerinde dondurarak kurutma yöntemiyle ürettikleri sebzeleri ihraç etmeye hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğine gitti. İKA’nın 5 buçuk milyon TL destek verdiği proje ile Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde Tarım Okulu kuruldu. Modern tarım yöntemlerinin öğretildiği okulda 200 kadın eğitim aldı. Bu kadınlardan 7’si Ezogelin Kooperatifi’ni kurarak bölgesel kalkınma anlamında önemli bir adım attı.
Girişimcilik, markalaşma
İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Tarım Okulu’nda bölgede çiftçilik yapan kadınlara öncelik verdiklerini belirterek, “Okulumuz dört derslikten oluşuyor. Kadınlarımız merkezde olmak üzere buradaki üreticilerimize girişimcilik, yöresel ürünleri işleme, kooperatifçilik, satış, pazarlama ve markalaşma konusunda eğitimler verdik. Okulumuzdan şu ana kadar 220 çiftçimiz faydalandı. Bunlardan 200'ü kadın kursiyerler” dedi.
Markası Ezogelin
Daha önce geleneksel yöntemlerle tarım yapan kadınların okul sayesinde teknik eğitim aldıklarını, nitelikli ürünlere yöneldiklerini kaydeden Genel Sekreter Akyılmaz, “7 kadın kursiyerimiz örnek bir girişimcilik sergileyerek Ezogelin Kadın Kooperatifi’ni kurdu. Ürünlerini Ezogelin markasıyla iç pazarda satışa sunmaya başladılar. İhracat yapmaları için de gereken desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.
"Seralarda uygulamalı eğitim"
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarım Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, Tarım Okulu’nda pratik ve teorik eğitimler verdiklerini ifade ederek, “Eğitim salonlarımızda öncelikle sunumlar yapıyoruz. Daha sonra sera ve açık alanlarda uygulamalı eğitimlere geçiyoruz. Burada hastalık, gübreleme, hasatla birlikte bölgede yetişen ürünlerin avantaj ve dezavantajlarını anlatıyoruz” ifadelerini kullandı.
“Kızıma telefon aldım”
Ezogelin Kooperatifi Başkanı Senem Türkkan, kooperatiflerinde patlıcan, biber, domates ekip toplayıp sonra da sattıklarını kaydederek, “Kooperatif bana ne kattı derseniz kendi ayaklarım üzerinde duruyorum. Kazandığım ilk parayla kızıma telefon aldım. Bir sürü insanla tanışıyorum. Bundan bir süre önce festival vardı. Kendimizi tanıttık, yemeklerimizi tanıttık” şeklinde konuştu.
“700 kadın olacağız”
Aynı zamanda ziraat yüksek mühendisi olan Ezogelin Kooperatifi kurucularından Saadet Toğaç, bu kooperatif ile Gaziantep genelinde tüm kadınlara dokunmak istediklerini anlatarak “7 kişiyle kurduk ama belki ilerde 70 hatta 700 kadın olacağız.” diye konuştu.
“2 çocuğumu yanıma alacağım”
Kooperatif üyesi kadınlardan Tuğba Taşdemir, 25 yaşında olduğunu yaptığı evlilikten olan 3 çocuğundan 2’sini maddi durumu iyi olmadığı için eski eşine bıraktığını anlatarak, “Bir kızım yanımda. Bu kooperatife geleli 2 ay oldu. İyi ki girdim, kızımla kendi ayaklarım üzerinde durmaya çalışıyorum. Burada kendimi geliştirerek 2 çocuğumu da yanıma almak istiyorum” dedi.
“Kadının gücü olduğunu anlasınlar”
Kadınların birlik olmasının önemine işaret eden Pakize Kut, “Bir sürü genç kız var okumayan. Eşinden boşanan kadınlar var. ‘Yok, gitme, ayıp’ demesinler. Bir araya gelelim, üretelim. Hiç olmazsa kadının bir gücü olduğu insanların kafasına kazınsın.” diye konuştu.
Çok güzel bir duygu
Ezgi Polat, arkadaşlarını kooperatif konusunda teşvik ettiğini vurgulayarak, “Ben yapıyorsam siz neden yapamayasınız diyorum arkadaşlarıma. Çok mutlu oluyorum. Çünkü kendi alın terimle bu maaşı alıyorum. Çok güzel bir duygu kendi ayakları üzerinde durmak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Araban ovasında makarnalık sert buğday ekimine başlandı
YEREL HABERLER Araban ovasında makarnalık sert buğday ekimine ...
Çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
İntihar eden şahsın yakınları hastane bahçesinde birbirine girdi
YEREL HABERLER İntihar eden şahsın yakınları hastane bahçesinde ...
Otomobil kanalizasyon çukuruna düştü: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil kanalizasyon çukuruna düştü: 3 yaralı
Hastane odasının penceresinden atlayıp, intihar etti
YEREL HABERLER Hastane odasının penceresinden atlayıp, intihar etti
Gaziantep’te tramvay raydan çıktı
YEREL HABERLER Gaziantep’te tramvay raydan çıktı
Şahinbey'de 40 bini aşkın öğretmen ve öğrenciye Tubitak dergisi
YEREL HABERLER Şahinbey'de 40 bini aşkın öğretmen ve öğrenciye ...
Döviz düşüşte, ikinci el çıkışta İkinci el araba hayali kuranların beklediği dövizin düşüşü piyasayı etkilemedi
YEREL HABERLER Döviz düşüşte, ikinci el çıkışta İkinci el araba ...
5 kişilik araçtan 15 kişi çıktı
YEREL HABERLER 5 kişilik araçtan 15 kişi çıktı
Sınır kapısında kaçak sigaraya darbe
YEREL HABERLER Sınır kapısında kaçak sigaraya darbe
Gaziantep´te 701 kişiye koronavirüs cezası
YEREL HABERLER Gaziantep´te 701 kişiye koronavirüs cezası
Ağaçları deviren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
YEREL HABERLER Ağaçları deviren otomobilin altında kalmaktan son ...
Gaziantep'te 1317 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 1317 paket kaçak sigara ele geçirildi
Otomobilin çarptığı yaşlı adam, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaşlı adam, hayatını kaybetti
Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi hizmet vermeye ...
Uyuşturucu madde karşılığı çalıntı malzemeleri satan 6 hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde karşılığı çalıntı malzemeleri satan ...
14 farklı hırsızlık olayının faili tutuklandı
YEREL HABERLER 14 farklı hırsızlık olayının faili tutuklandı
Gelir getirici 700 bin fidan Oğuzeli'nde toprakla buluştu
YEREL HABERLER Gelir getirici 700 bin fidan Oğuzeli'nde toprakla ...
Göllüce’ye orman, Yalangoz’a lavanta bahçesi Göllüce’de ağaçlandırma yapıldı, Yalangoz’da lavanta bahçesi kuruldu
YEREL HABERLER Göllüce’ye orman, Yalangoz’a lavanta ...
Türkiye siber zeka bilgi yarışması SANKO Okulları öğrencisi bir milyon öğrenci arasından ilk 50’ye girerek yarışmayı kazandı
YEREL HABERLER Türkiye siber zeka bilgi yarışması SANKO Okulları ...
Şehitkamil’den 3 mahallede eş zamanlı asfalt çalışması Modern yollar mahalle sakinlerinin hizmetine sunuluyor
YEREL HABERLER Şehitkamil’den 3 mahallede eş zamanlı asfalt ...
Büyükşehir sertifikalı tohum üretimine devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir sertifikalı tohum üretimine devam ediyor
Suriyeli 7 kişilik aile, yangından kurtarıldı
YEREL HABERLER Suriyeli 7 kişilik aile, yangından kurtarıldı
Yükselen dumanı görüp, 'Hastane yanıyor' ihbarı yaptılar
YEREL HABERLER Yükselen dumanı görüp, 'Hastane yanıyor' ihbarı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X